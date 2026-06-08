Ejército protege las fábricas de agua de Bogotá y Cundinamarca con la siembra de más de 32.500 árboles nativos

Foto: Décima Tercera Brigada

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Décima Tercera Brigada reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas estratégicos que garantizan el abastecimiento hídrico de millones de colombianos, mediante acciones de restauración ambiental, conservación y educación ecológica en Bogotá y Cundinamarca.

La protección del territorio también implica la defensa de los recursos naturales. Por ello, soldados de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional desarrollan de manera permanente acciones orientadas a la conservación de ecosistemas estratégicos, la recuperación de áreas degradadas y la preservación de las fuentes hídricas que abastecen a Bogotá y gran parte de Cundinamarca.

Este esfuerzo se concentra principalmente en dos de los ecosistemas más importantes del país: el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, y el Parque Nacional Natural Chingaza, considerados verdaderas fábricas de agua para la región y fundamentales para la seguridad hídrica de millones de ciudadanos.

En estas áreas de especial importancia ambiental hacen presencia el Batallón de Alta Montaña N.° 1 Teniente Coronel Antonio Arredondo y el Grupo de Caballería Mediano N.° 13 Tequendama, unidades que, además de garantizar la seguridad y estabilidad del territorio, contribuyen activamente a la protección y recuperación de estos ecosistemas estratégicos.

Como parte de esta labor, la Brigada cuenta con tres viveros forestales ubicados en el Batallón de Alta Montaña N.° 1, el Grupo de Caballería Mediano N.° 13 Tequendama y el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 13. Desde estos espacios se produce y conserva material vegetal nativo, incluyendo frailejones y otras especies fundamentales para los procesos de restauración ecológica y recuperación de coberturas vegetales.

El trabajo es liderado por cinco soldados viveristas capacitados en producción, manejo y conservación de plántulas, quienes aportan sus conocimientos técnicos al fortalecimiento de las estrategias de restauración ambiental que se desarrollan en la jurisdicción.

Gracias a este esfuerzo articulado con autoridades ambientales, entidades territoriales y comunidades, durante lo corrido de 2026 se han sembrado más de 32.500 plántulas de especies nativas, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas, la protección de nacederos de agua, la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad regional.

De manera complementaria, la Décima Tercera Brigada desarrolla programas permanentes de educación ambiental dirigidos a soldados y comunidades, promoviendo prácticas sostenibles relacionadas con el uso eficiente del agua, el manejo adecuado de residuos sólidos, el reciclaje y la protección de los recursos naturales.

Cada árbol sembrado representa una acción concreta en favor de la sostenibilidad, la conservación de las fuentes hídricas y el bienestar de las futuras generaciones. Con estas iniciativas, la Décima Tercera Brigada ratifica su compromiso con la protección del patrimonio ambiental de la nación y con la construcción de territorios más sostenibles, seguros y resilientes.