    • Bogotá

    En Bogotá, el 13 % de las víctimas de feminicidio entre 2023 y 2024 fueron mujeres migrantes

    Diana Becerra Publicado el

    Secretaria Laura Tami con mujer migrante.Foto: Secretaría Distrital de la Mujer.

    En Bogotá viven 590.501 personas migrantes provenientes de Venezuela, una población que enfrenta mayores riesgos de exclusión, precariedad económica y violencias basadas en género. En este contexto, la prevención del feminicidio exige fortalecer redes de apoyo capaces de acompañar, orientar y actuar oportunamente frente a situaciones de riesgo.

    La urgencia de estas acciones se refleja en las cifras. Entre 2023 y 2024, las mujeres migrantes representaron el 13 % de las víctimas de feminicidio en Bogotá. Además, la cifra asciende al 19 % en los casos de asesinatos con indicios de feminicidio que no fueron reconocidos judicialmente como tal.

    Frente a esta realidad, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa la estrategia ‘Tejiendo Redes para la Vida’, una iniciativa que ya acompaña a 6.663 mujeres migrantes en distintas localidades de la ciudad para fortalecer redes comunitarias y prevenir violencias basadas en género.

    La estrategia parte de una realidad que atraviesa la experiencia migratoria de muchas mujeres: el aislamiento. La ausencia de redes de apoyo, la dependencia económica, las barreras institucionales y la precariedad laboral pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad y dificultar la búsqueda de ayuda frente a situaciones de violencia.

    “Con mujeres migrantes, la prevención del feminicidio exige mirar mucho más allá de la relación de pareja. También implica fortalecer las redes que rodean a las mujeres y acompañar a quienes muchas veces quieren ayudar, pero terminan agotadas o atrapadas en prejuicios sobre por qué una mujer permanece en una relación violenta”, señaló Angélica Pardo, líder de la Estrategia de Transformaciones Culturales.

    A través de encuentros comunitarios y procesos de acompañamiento, ‘Tejiendo Redes para la Vida’ busca fortalecer capacidades de escucha, orientación y activación de rutas de atención, promoviendo entornos más seguros para las mujeres migrantes en Bogotá.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte