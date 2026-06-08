En Bogotá, el 13 % de las víctimas de feminicidio entre 2023 y 2024 fueron mujeres migrantes

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer.

En Bogotá viven 590.501 personas migrantes provenientes de Venezuela, una población que enfrenta mayores riesgos de exclusión, precariedad económica y violencias basadas en género. En este contexto, la prevención del feminicidio exige fortalecer redes de apoyo capaces de acompañar, orientar y actuar oportunamente frente a situaciones de riesgo.

La urgencia de estas acciones se refleja en las cifras. Entre 2023 y 2024, las mujeres migrantes representaron el 13 % de las víctimas de feminicidio en Bogotá. Además, la cifra asciende al 19 % en los casos de asesinatos con indicios de feminicidio que no fueron reconocidos judicialmente como tal.

Frente a esta realidad, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa la estrategia ‘Tejiendo Redes para la Vida’, una iniciativa que ya acompaña a 6.663 mujeres migrantes en distintas localidades de la ciudad para fortalecer redes comunitarias y prevenir violencias basadas en género.

La estrategia parte de una realidad que atraviesa la experiencia migratoria de muchas mujeres: el aislamiento. La ausencia de redes de apoyo, la dependencia económica, las barreras institucionales y la precariedad laboral pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad y dificultar la búsqueda de ayuda frente a situaciones de violencia.

“Con mujeres migrantes, la prevención del feminicidio exige mirar mucho más allá de la relación de pareja. También implica fortalecer las redes que rodean a las mujeres y acompañar a quienes muchas veces quieren ayudar, pero terminan agotadas o atrapadas en prejuicios sobre por qué una mujer permanece en una relación violenta”, señaló Angélica Pardo, líder de la Estrategia de Transformaciones Culturales.

A través de encuentros comunitarios y procesos de acompañamiento, ‘Tejiendo Redes para la Vida’ busca fortalecer capacidades de escucha, orientación y activación de rutas de atención, promoviendo entornos más seguros para las mujeres migrantes en Bogotá.