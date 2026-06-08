    • Bogotá

    Se acaba el tiempo para participar en las convocatorias públicas de la Filarmónica de Bogotá 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de Violines de la Filarmónica de BogotáFoto: Filarmónica de Bogotá

    La cuenta regresiva ya comenzó para varias de las convocatorias públicas de la Filarmónica de Bogotádirigidas a medios de comunicación, espacios culturales, compositoras y creadores interesados en acceder a estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos y de circulación cultural en la ciudad. ¡Conoce más de las convocatorias aquí e inscríbete!

    Estas convocatorias hacen parte de la apuesta de Bogotá por fortalecer la creación, la circulación y la divulgación cultural en la ciudad, permitiendo que artistas, medios de comunicación, espacios culturales y creadores accedan a recursos públicos para desarrollar iniciativas que enriquecen la vida cultural de la capital.

     Los interesados pueden consultar requisitos, cronogramas y formularios de inscripción en:www.invitaciones.scrd.gov.cowww.filarmonicabogota.gov.co

     Estas convocatorias te esperan

    Galerías Sonoras

    Convocatoria que busca fortalecer proyectos expositivos que integren el sonido como elemento central de creación, promoviendo experiencias artísticas que articulen escucha, espacio, memoria, experimentación y relación con los públicos.

    CIERRE DE CONVOCATORIA: 9 de junio de 2026

    Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos

    Dirigida a medios comunitarios, alternativos e independientes interesados en desarrollar contenidos y estrategias de divulgación cultural que contribuyan a la circulación y apropiación de procesos artísticos y musicales en Bogotá.

    CIERRE DE CONVOCATORIA: 17 de junio de 2026

    Premio Filarmónico Mujeres Compositoras

    Busca reconocer e impulsar la creación de mujeres compositoras colombianas mediante la producción de nuevas obras para los escenarios de la música académica, sinfónica y vocal.

    CIERRE DE CONVOCATORIA: 18 de junio de 2026

    Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil

    Invita a compositoras y compositores a presentar obras originales para coro juvenil, contribuyendo al fortalecimiento del repertorio coral y a los procesos de formación musical.

    CIERRE DE CONVOCATORIA: 18 de junio de 2026

    Filarmónica de Bogotá

    Dónde consultar y aplicar

    Estas oportunidades forman parte de los más de 100 estímulos e incentivos que la Filarmónica de Bogotá pone al servicio de la ciudadanía durante 2026, contribuyendo al fortalecimiento del sector cultural y creativo de la ciudad.

    • Los interesados pueden consultar requisitos, cronogramas y formularios de inscripción en: www.invitaciones.scrd.gov.cowww.filarmonicabogota.gov.co
    • Para quienes requieran orientación o deseen recibir acompañamiento durante el proceso de postulación, la Filarmónica de Bogotá ofrece tiene habilitada la línea telefónica +57 (601) 288 9988, extensión 4111, y del correo electrónico convocatorias@ofb.gov.co.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte