Se acaba el tiempo para participar en las convocatorias públicas de la Filarmónica de Bogotá 2026

Foto: Filarmónica de Bogotá

La cuenta regresiva ya comenzó para varias de las convocatorias públicas de la Filarmónica de Bogotádirigidas a medios de comunicación, espacios culturales, compositoras y creadores interesados en acceder a estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos y de circulación cultural en la ciudad. ¡Conoce más de las convocatorias aquí e inscríbete!

Estas convocatorias hacen parte de la apuesta de Bogotá por fortalecer la creación, la circulación y la divulgación cultural en la ciudad, permitiendo que artistas, medios de comunicación, espacios culturales y creadores accedan a recursos públicos para desarrollar iniciativas que enriquecen la vida cultural de la capital.

Los interesados pueden consultar requisitos, cronogramas y formularios de inscripción en:www.invitaciones.scrd.gov.coo www.filarmonicabogota.gov.co

Estas convocatorias te esperan

Galerías Sonoras

Convocatoria que busca fortalecer proyectos expositivos que integren el sonido como elemento central de creación, promoviendo experiencias artísticas que articulen escucha, espacio, memoria, experimentación y relación con los públicos.

CIERRE DE CONVOCATORIA: 9 de junio de 2026

Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos

Dirigida a medios comunitarios, alternativos e independientes interesados en desarrollar contenidos y estrategias de divulgación cultural que contribuyan a la circulación y apropiación de procesos artísticos y musicales en Bogotá.

CIERRE DE CONVOCATORIA: 17 de junio de 2026

Premio Filarmónico Mujeres Compositoras

Busca reconocer e impulsar la creación de mujeres compositoras colombianas mediante la producción de nuevas obras para los escenarios de la música académica, sinfónica y vocal.

CIERRE DE CONVOCATORIA: 18 de junio de 2026

Premio de Composición para el Coro Filarmónico Juvenil

Invita a compositoras y compositores a presentar obras originales para coro juvenil, contribuyendo al fortalecimiento del repertorio coral y a los procesos de formación musical.

CIERRE DE CONVOCATORIA: 18 de junio de 2026

Dónde consultar y aplicar

Estas oportunidades forman parte de los más de 100 estímulos e incentivos que la Filarmónica de Bogotá pone al servicio de la ciudadanía durante 2026, contribuyendo al fortalecimiento del sector cultural y creativo de la ciudad.