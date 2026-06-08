Los motivos por los cuales la Supersalud cerró lujosa clínica de cirugía plástica y estética al norte de Bogotá

–La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la clausura de los servicios de cirugía plástica y estética y del servicio farmacéutico de la Clínica Láser Surgical, ubicada al norte de Bogotá, tras evidenciar que la institución incumplió una medida cautelar que le prohibía prestar servicios hasta verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación exigidas para atender a los pacientes de manera segura.

El organismo de control señaló que la actuación se originó tras nuevas denuncias de ciudadanos ante la Supersalud que alertaban sobre una posible prestación irregular de servicios por parte de la institución.

Al verificar la situación de la clínica, la Supersalud encontró que había reabierto los servicios de cirugía plástica y estética, anestesia y farmacia, pese a que tenía una orden de la entidad que le impedía prestar servicios hasta demostrar que cumplía con los requisitos exigidos para garantizar una atención segura.

Para la Supersalud, esta situación constituye un incumplimiento de la orden impartida, ya que la clínica registró novedades de apertura y oferta de servicios sin que existiera una verificación previa por parte de la autoridad

sanitaria.

Tras las denuncias presentadas por ciudadanos, la Superintendencia Nacional de Salud realizó este 5 de junio una acción de inspección y vigilancia a la Clínica Láser Surgical. La diligencia contó con el acompañamiento de la Policía Nacional debido a que la institución no permitía el ingreso de los funcionarios encargados de la verificación,

situación que constituye una obstrucción a las funciones de inspección y vigilancia de la entidad.

La Supersalud advirtió que estas situaciones exponen a los pacientes a un alto riesgo, al incrementar la posibilidad de complicaciones durante la atención e incluso comprometer su vida por el incumplimiento de los estándares exigidos para la prestación segura de los servicios de salud.

Por la gravedad de los hallazgos, las irregularidades fueron clasificadas como críticas y la Supersalud asumirá la competencia preferente para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

EI 29 de mayo de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud impuso la medida cautelar a la Clínica Láser Surgical que ordenaba suspender la prestación de servicios hasta verificar sus condiciones de habilitación.

La decisión se adoptó tras las denuncias de seis pacientes por presuntas irregularidades en la atención, inconsistencias en registros clínicos, inconformidades con resultados quirúrgicos y hallazgos que evidenciaban posibles riesgos para la seguridad de los usuarios.