Más de 1.000 vacantes oferta la Comisión Nacional del Servicio Civil en el proceso de selección Territorial 12
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Un total de 1.102 vacantes ofrece la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) con el proceso de selección Territorial 12, para ingresar a la carrera administrativa en 23 entidades de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Huila, Meta, Norte de Santander y Risaralda. Estas se ofertan en diferentes niveles:
- Asesor: 1 vacantes
- Asistencial: 385 vacantes
- Profesional: 396 vacantes
- Técnico: 320 vacantes
Las inscripciones están abiertas del 25 de mayo al 12 de junio para que cualquier colombiano mayor de edad y que cumpla con los requisitos del empleo al que esté interesado, se postule a una de las vacantes disponibles:
|No.
|NOMBRE
|DEPARTAMENTO
|VACANTES
|1
|Gobernación del Atlántico
|Atlántico
|40
|2
|Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca – IPYBAC
|Cundinamarca
|9
|3
|Gobernación de Bolívar
|Bolívar
|110
|4
|Asamblea Departamental de Caldas
|Caldas
|4
|5
|Concejo de Manizales
|Caldas
|1
|6
|Gobernación de Caldas
|Caldas
|58
|7
|Personería Municipal de Manizales
|Caldas
|18
|8
|Alcaldía de Funza
|Cundinamarca
|65
|9
|Alcaldía de Soacha
|Cundinamarca
|86
|10
|Alcaldía Municipal de Girardot
|Cundinamarca
|54
|11
|Concejo Municipal de Mosquera Cundinamarca de Mosquera
|Cundinamarca
|1
|12
|Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física de Fusagasuga – IDERF
|Cundinamarca
|1
|13
|Alcaldía de Pitalito
|Huila
|24
|14
|Alcaldía Municipal de Neiva
|Huila
|104
|15
|Concejo de Pitalito
|Huila
|1
|16
|Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM
|Meta
|14
|17
|Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta
|Meta
|21
|18
|Alcaldía de San José de Cúcuta
|Norte de Santander
|113
|19
|Alcaldía de Villa del Rosario
|Norte de Santander
|30
|20
|Gobernación de Norte de Santander
|Norte de Santander
|120
|21
|Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
|Norte de Santander
|125
|22
|Instituto Municipal de Recreación y Deportes y Deportes de Villa de Rosario – IMRD
|Norte de Santander
|1
|23
|Alcaldía de Pereira
|Risaralda
|102
Las inscripciones están abiertas del 25 de mayo al 12 de junio para que cualquier colombiano mayor de edad y que cumpla con los requisitos del empleo al que esté interesado, se postule a una de las vacantes disponibles:
Algunas de las disciplinas o áreas de conocimiento requeridas como requisito para los empleos ofertados son, Derecho, Administración, Psicología, diferentes ingenierías, Comunicación Social, Contaduría Pública, entre otras, y los rangos salariales son de hasta $4.200.00 para el nivel asistencial, hasta $4.400.000 para el nivel técnico, hasta $11.200.00 para el nivel profesional y hasta $7.700 para el nivel asesor.
Para los jóvenes en busca de su primer empleo y las personas sin experiencia laboral, hay más de 120 vacantes disponibles, siendo una gran oportunidad para ingresar al sector público.
Los ciudadanos interesados en participar deberán realizar su inscripción únicamente en SIMO, así como pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.
Para este año, los valores son:
- Para los niveles técnico y asistencial: $58.400
- Para los empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos: $87.550
Es importante recordar que cada aspirante puede aplicar solo a una vacante, no haber aplicado a la modalidad ascenso, y realizar la inscripción con tiempo.
¿Cómo participar?
- Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/territorial-12
- Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO o entre directamente a través de https://simo.cnsc.gov.co/
- Regístrese para establecer su usuario y la contraseña.
- Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia.
- En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.
- Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.
- Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.