Más de 1.000 vacantes oferta la Comisión Nacional del Servicio Civil en el proceso de selección Territorial 12

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

Un total de 1.102 vacantes ofrece la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) con el proceso de selección Territorial 12, para ingresar a la carrera administrativa en 23 entidades de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Huila, Meta, Norte de Santander y Risaralda. Estas se ofertan en diferentes niveles:

Asesor: 1 vacantes

Asistencial: 385 vacantes

Profesional: 396 vacantes

Técnico: 320 vacantes

Las inscripciones están abiertas del 25 de mayo al 12 de junio para que cualquier colombiano mayor de edad y que cumpla con los requisitos del empleo al que esté interesado, se postule a una de las vacantes disponibles:

No. NOMBRE DEPARTAMENTO VACANTES 1 Gobernación del Atlántico Atlántico 40 2 Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca – IPYBAC Cundinamarca 9 3 Gobernación de Bolívar Bolívar 110 4 Asamblea Departamental de Caldas Caldas 4 5 Concejo de Manizales Caldas 1 6 Gobernación de Caldas Caldas 58 7 Personería Municipal de Manizales Caldas 18 8 Alcaldía de Funza Cundinamarca 65 9 Alcaldía de Soacha Cundinamarca 86 10 Alcaldía Municipal de Girardot Cundinamarca 54 11 Concejo Municipal de Mosquera Cundinamarca de Mosquera Cundinamarca 1 12 Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física de Fusagasuga – IDERF Cundinamarca 1 13 Alcaldía de Pitalito Huila 24 14 Alcaldía Municipal de Neiva Huila 104 15 Concejo de Pitalito Huila 1 16 Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM Meta 14 17 Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta Meta 21 18 Alcaldía de San José de Cúcuta Norte de Santander 113 19 Alcaldía de Villa del Rosario Norte de Santander 30 20 Gobernación de Norte de Santander Norte de Santander 120 21 Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander Norte de Santander 125 22 Instituto Municipal de Recreación y Deportes y Deportes de Villa de Rosario – IMRD Norte de Santander 1 23 Alcaldía de Pereira Risaralda 102

Las inscripciones están abiertas del 25 de mayo al 12 de junio para que cualquier colombiano mayor de edad y que cumpla con los requisitos del empleo al que esté interesado, se postule a una de las vacantes disponibles:

Algunas de las disciplinas o áreas de conocimiento requeridas como requisito para los empleos ofertados son, Derecho, Administración, Psicología, diferentes ingenierías, Comunicación Social, Contaduría Pública, entre otras, y los rangos salariales son de hasta $4.200.00 para el nivel asistencial, hasta $4.400.000 para el nivel técnico, hasta $11.200.00 para el nivel profesional y hasta $7.700 para el nivel asesor.

Para los jóvenes en busca de su primer empleo y las personas sin experiencia laboral, hay más de 120 vacantes disponibles, siendo una gran oportunidad para ingresar al sector público.

Los ciudadanos interesados en participar deberán realizar su inscripción únicamente en SIMO, así como pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.

Para este año, los valores son:

Para los niveles técnico y asistencial: $58.400

Para los empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos: $87.550

Es importante recordar que cada aspirante puede aplicar solo a una vacante, no haber aplicado a la modalidad ascenso, y realizar la inscripción con tiempo.

¿Cómo participar?