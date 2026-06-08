Bogotá reduce en 60 % los asesinatos de mujeres y fortalece la prevención del feminicidio

Foto: Secretaría de la Mujer

La Secretaría Distrital de la Mujer destacó los avances de la ciudad en la prevención de las violencias contra las mujeres y la protección de sus derechos. Entre enero y abril de 2026 se registraron 29 asesinatos de mujeres en Bogotá, frente a 72 casos reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 60 %.

En materia de feminicidio, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se tipificaron cinco casos en la ciudad, frente a siete registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 29 %. Durante abril no se reportaron nuevos feminicidios en Bogotá. Los casos registrados este año ocurrieron en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén.

Aunque las cifras muestran una reducción en los asesinatos de mujeres y los feminicidios, la Secretaría Distrital de la Mujer advierte que persisten señales que exigen mantener y fortalecer las acciones de prevención, protección y atención integral. Según Medicina Legal, entre enero y abril de 2026 se realizaron 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, el doble de las registradas en el mismo periodo del año anterior. De estas, el 43 % fueron clasificadas con nivel de riesgo extremo, una cifra que refuerza la necesidad de continuar actuando de manera temprana y articulada para proteger la vida de las mujeres. Además, cuatro de cada diez valoraciones se concentraron en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.

Como parte de los esfuerzos para prevenir las violencias contra las mujeres, la Administración distrital expidió el Decreto 134 de 2026, mediante el cual creó el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) – Alerta Naranja, una estrategia orientada a fortalecer la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en Bogotá. Este sistema permite articular a las entidades de la Ruta Única de Atención para realizar seguimiento a las mujeres valoradas en riesgo por Medicina Legal, identificar barreras institucionales y activar respuestas oportunas de protección.

Por otro lado, la capacidad de atención institucional continúa fortaleciéndose. Entre enero y abril de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 119.213 atenciones, de las cuales 75.464 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia, equivalentes al 63 % del total de servicios prestados. Las localidades con mayor número de atenciones fueron Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa.

Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer reiteran este llamado: las mujeres que requieran orientación o acompañamiento pueden acercarse a cualquiera de sus puntos de atención o comunicarse a través de sus canales oficiales. El boletín está disponible para consulta libre en www.sdmujer.gov.co/omeg