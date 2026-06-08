Perú, segunda vuelta presidencial: Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

–El izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) superó en votos a la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el conteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el domingo en Perú.

De acuerdo con los resultados proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 94,20 % de las actas contabilizadas, pasadas las 14:00 [hora local] de este lunes, Sánchez va arriba con el 50,04 % (8.825.325 sufragios), frente al 49,95 % (8.809.564) alcanzado por Fujimori.

La diferencia entre ambos, que es de 15.761 votos a favor de Sánchez, revierte la tendencia que se había observado hasta la mañana de esta jornada cuando la conservadora hija del fallecido dictador Alberto Fujimori estaba en primer lugar.

Sánchez —quien participó con normalidad en una actividad parlamentaria realizada este lunes debido a que no renunció a su curul para realizar su campaña electoral— pidió esperar los resultados «con tranquilidad y serenidad», según La República.

Por su parte, Fujimori aseveró el pasado domingo que reconocerá el resultado sea cual sea. «Serán días largos», pronosticó.

La primera vuelta se realizó el pasado 7 de abril, pero el ONPE tardó 35 días en terminar de contar los votos que confirmaron que Fujimori y Sánchez avanzaban el balotaje. Con ese precedente, se prevé que en esta oportunidad el organismo volverá a demorarse en declarar a un ganador.

Para algunos expertos, este margen tan estrecho entre los dos candidatos podría ser la antesala de una larga crisis postelectoral luego de los comicios presidenciales en el país andino.

Aunque el término empate técnico es utilizado generalmente para referirse a una diferencia mínima de votos, según la normativa electoral peruana, gana el candidato que tenga mayoría simple, así sea de un sufragio.

Si bien el conteo es hecho por la ONPE, el resultado definitivo e inapelable se logra cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama de manera oficial a un ganador luego de revisar todas las actas impugnadas u observadas. (Información RT).