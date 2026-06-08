Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 8 de junio de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 8 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 7107 – Noche

Paisita

Día 0262 – La 5ta 3 – Noche

Chontico

Día 0246 – La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 1356 – La 5ta 9

Cash Three

Día 105 – Noche

Play Four

Día 3160 – Noche

Caribeña

Día 2025 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 3069 La 5ta 2 – Noche

Antioqueñita

Día 6066 – La 5ta 2 – Tarde 6541 – La 5ta 6