Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 8 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 8 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 7107 – Noche
Paisita
Día 0262 – La 5ta 3 – Noche
Chontico
Día 0246 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 1356 – La 5ta 9
Cash Three
Día 105 – Noche
Play Four
Día 3160 – Noche
Caribeña
Día 2025 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 3069 La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 6066 – La 5ta 2 – Tarde 6541 – La 5ta 6