Vacaciones y tres puentes festivos moverán a más de 1,8 millones de pasajeros desde la Terminal de Transporte de Bogotá

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

La Terminal de Transporte de Bogota? está preparada para movilizar a más de 1,8 millones de viajeros durante la temporada de vacaciones de mitad de año, que comienza este viernes 5 de junio y que se extenderá hasta el próximo 13 de julio.

A través de sus tres sedes y con la operación de 85 empresas de transporte intermunicipal, los usuarios tendrán acceso a más de 600 destinos en todo el país para disfrutar de los principales atractivos turísticos, culturales y religiosos de Colombia.

Durante este periodo, que coincide con cuatro de los puentes festivos más importantes del calendario nacional, se prevé una alta demanda de desplazamientos hacia destinos como Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué y Neiva.

El día de mayor movimiento será el sábado 27 de junio, cuando se estima la movilización de más de 99.000 pasajeros desde las sedes Salitre, Norte y Sur.

Movimiento de la temporada por sedes

Sede, viajeros durante la temporada y día con mayor afluencia + viajeros movilizados

Salitre, más de 1 millón de viajeros, 27 de junio con más de 54.000 personas

Norte, más de 526 mil viajeros, 27 de junio con más de 20.000 personas

Sur, más de 300 mil viajeros, 27 de junio con más de 24.000 personas

Plan de acción para una temporada de viajes segura

Con el propósito de garantizar una experiencia de viaje segura, organizada y eficiente durante una de las temporadas de mayor movilización del año, la Terminal de Transporte de Bogota? activó un plan especial de operación y seguridad que contará con más de 500 personas, entre integrantes de la Policía Nacional, personal de seguridad privada, funcionarios de la Superintendencia de Transporte, entidades distritales y colaboradores de La Terminal.

La estrategia está enfocada en fortalecer las acciones de seguridad, prevención y control, con el fin de asegurar la movilidad de los viajeros y el adecuado desarrollo de la operación en las tres sedes de la Terminal de Transporte de Bogota?.

“Queremos brindar a nuestros usuarios un servicio seguro, organizado y confortable durante una de las temporadas de mayor movilización del año. Por eso hemos fortalecido nuestros esquemas de atención, control y seguridad en las sedes Salitre, Norte y Sur”, afirmó Rafael González, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Como parte de este plan, se reforzarán las labores de vigilancia, control y acompañamiento mediante actividades preventivas y operativas orientadas a fortalecer la seguridad, la convivencia y la protección de usuarios, transportadores, comerciantes y colaboradores.

Entre las acciones previstas se encuentran el fortalecimiento de los controles operativos, las jornadas de prevención y verificación, la supervisión del transporte público individual (taxis) autorizado y las medidas para promover la seguridad y la convivencia ciudadana.

La Terminal de Transporte de Bogota? reafirma su compromiso con la seguridad operacional, la convivencia ciudadana y la protección de todos los actores que hacen parte de la dinámica del transporte terrestre.

Asimismo, invita a los usuarios a seguir las recomendaciones de las autoridades, utilizar únicamente servicios de transporte autorizados y reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales institucionales habilitados.

Opciones para movilizarse hacia los Llanos Orientales

Con el fin de facilitar la movilización segura de los viajeros que se dirigen hacia los Llanos Orientales durante esta temporada, la Terminal de Transporte de Bogota? mantendrá habilitado el punto de operación ubicado en el sector de Yomasa durante los festivos de Corpus Christi, el Sagrado Corazón, San Pedro y la Virgen de Chiquinquirá, en los siguientes horarios:

? Viernes: 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

? Sábado: 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

? Domingo: 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

La Terminal de Transporte de Bogota? reitera la importancia de utilizar únicamente servicios de transporte autorizados y adquirir los tiquetes a través de canales oficiales.

Viajar desde terminales habilitadas garantiza mayores condiciones de seguridad para los usuarios, gracias a los controles operativos que incluyen pruebas de alcoholimetría a los conductores, verificación de las condiciones técnicomecánicas de los vehículos y seguimiento permanente al cumplimiento de la normatividad del transporte terrestre.

Puente festivo de Corpus Christi

El puente festivo de Corpus Christi es una de las celebraciones más representativas del calendario nacional, al combinar tradiciones religiosas, fiestas patronales, expresiones culturales y la conmemoración del Día del Campesino en diferentes regiones del país.

“Para este festivo esperamos la movilización de más de 246.000 viajeros desde las tres sedes de la Terminal de Transporte de Bogotá. El día de mayor afluencias ería el sábado 6 de junio, cuando se proyecta la salida de cerca de 81.900 pasajeros”, afirmó el gerente Rafael González.

La sede Salitre concentrará el mayor volumen de viajeros, con una proyección superior a 139.000 pasajeros, seguida por la sede Norte con más de 62.000 y la sede Sur con cerca de 44.000 usuarios.

Durante este puente festivo, cientos de viajeros se desplazarán hacia municipios que mantienen vivas las tradiciones asociadas al Corpus Christi.

Entre ellos se destacan Guamo, Tolima, y Anolaima, Cundinamarca, donde las celebraciones reúnen manifestaciones religiosas, muestras folclóricas, música, danzas, gastronomía y actividades culturales que atraen a visitantes de diferentes regiones del país.

De igual forma, el municipio de Guayatá, en Boyacá, conocido como el ‘Corazón del Valle de Tenza’, se prepara para una de sus expresiones culturales más emblemáticas: la elaboración artesanal de un tapete floral que adorna más de un kilómetro de sus calles con flores cultivadas en la región, una tradición que cada año congrega a habitantes y visitantes.

La Terminal te cuida

Durante esta temporada, la Terminal de Transporte de Bogota? invita a los viajeros a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

? Comprar tiquetes únicamente en canales oficiales.

? Desconfiar de ofertas en redes sociales o Whatsapp.

? Abordar los vehículos dentro de las instalaciones autorizadas

? Verificar condiciones de viaje para menores, mascotas y equipaje.

? Mantener siempre supervisión sobre niñas y niños. Para atención al usuario, está habilitada la línea (+57) 601 4233600, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.