Bogotá le apuesta a SuperApp que permitirá reportar violencias de género y activar rutas de atención

En este proceso, la Secretaría Distrital de la Mujer tendrá un papel clave al incorporar el enfoque de género en el diseño y funcionamiento de la plataforma.

La secretaria de la Mujer, Laura Tami Leal, destacó que esta herramienta permitirá fortalecer la capacidad institucional para responder de manera oportuna a situaciones de riesgo y acercar a las mujeres a los servicios de orientación, atención y justicia.

La SuperApp facilitará la creación de canales digitales para reportar situaciones de inseguridad y violencias en tiempo real, especialmente en entornos como el transporte y el espacio públicos. Esta información permitirá mejorar la coordinación entre las entidades distritales y fortalecer la respuesta de las autoridades ante estos casos.

El proyecto también contempla acciones de capacitación y transformación cultural dirigidas a funcionarios públicos y operadores del sistema de transporte. Con estas acciones se busca fortalecer la atención con enfoque de género y garantizar respuestas oportunas y respetuosas frente a las denuncias y reportes de las mujeres.

La iniciativa se articula con el objetivo del Distrito de simplificar y unificar el acceso de la ciudadanía a los servicios digitales del gobierno local. De esta manera, la nueva plataforma integrará diferentes herramientas institucionales en un solo entorno, facilitando la interacción de la ciudadanía con la Administración distrital.

Con este avance, Bogotá busca consolidar el uso de la tecnología como un instrumento para fortalecer la prevención de las violencias basadas en género y mejorar el acceso de las mujeres a los servicios institucionales que garantizan su derecho a vivir una vida libre de violencias.