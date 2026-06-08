A la cárcel red que secuestraba y robaba conductores de plataformas en Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres hombres señalados de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado al secuestro de conductores de plataformas virtuales de transporte, y el hurto de sus pertenencias y vehículos en Bogotá.

Las evidencias obtenidas dan cuenta de que estos hombres creaban perfiles falsos para solicitar servicios hacia determinados lugares de la ciudad. Posteriormente, cuando abordaban el automotor que los trasladaría, presuntamente sometían a la víctima, mediante el uso de armas de fuego y cortopunzantes, obligándola a moverse a la parte trasera para inmovilizarla.

Durante el trayecto, el conductor era intimidado para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias, y de esta manera realizaban transacciones, compras o transferencias de dinero.

En el curso de la investigación se conoció que este grupo delincuencial tenía roles definidos. El cabecilla era, a la vez, el encargado de conducir el vehículo hurtado y de contactar a otras personas para que hicieran parte de la organización ilegal. Los otros dos, al parecer, amenazaban a los conductores y se apropiaban de los elementos de valor.

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos. El cabecilla y uno de los otros dos individuos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; el tercero de ellos permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.