    • Bogotá

    Así opera el pico y placa en Bogotá para la semana del 8 al 14 de junio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de una vía de Bogotá en la que circulan vehículos y motos. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Conoce cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 8 al domingo 14 de junio de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

    Semana del 8 al 14 de junio

    • Lunes 8 de junio: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
    • Martes 9 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 10 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 11 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 12 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 13 de junio: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 14 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

    ¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

    Recuerda que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte