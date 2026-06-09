Cortes de luz este miércoles 10 de junio de 2026 en Bogotá, Funza, Cota y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 10 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Cota y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino I. De la calle 73 Sur a calle 75 Sur entre carrera 77 a carrera 80 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 91 a calle 93 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Rincón de La Valvanera. De la carrera 73 a carrera 75 entre calle 57 Sur a calle 59 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bolivia. De la carrera 106 a carrera 108 entre calle 80 a calle 82 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Timiza B. De la calle 42 Sur a calle 44 Sur entre carrera 72 a carrera 74 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio La Estanzuela. De la calle 6 a calle 8 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Modelo Sur. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 3 Sur a calle 5 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Tibabuyes Occidental. De la calle 142 a calle 144 entre carrera 148 a carrera 150 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Buenavista. De la carrera 5 a carrera 7 entre calle 190 a calle 193 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Contador. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 135 a calle 140 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

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Barrios de municipios aledaños a Bogotá

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Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Coclí – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cota, Cundinamarca

Municipio de Cota. Vereda Parcelas – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. Vereda San Isidro – Desde las 4:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.