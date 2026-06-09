Trabajo sí hay en Bogotá: Postúlese a 95 vacantes este martes 9 y miércoles 10 de junio
Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.
Accede a 95 vacantes para agentes bilingüe de call center, vendedores, prevendedores canal tienda a tienda, técnicos electricistas, técnicos electromecánico, técnicos hidráulicos y técnico locativos con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026. Son tres convocatorias de ‘Talento Capital’. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 60 vacantes en Bogotá
Accede a 60 puestos de trabajo para agentes bilingüe de call center, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Colombian Outsourcing Solutions. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ? Sin experiencia previa.
- Con nivel de inglés avanzado.
Postúlate este martes 9 de junio de 2026 de manera virtual a las 9:00 a. m. y a la 1:00 p. m., a través de la plataforma Microsft Teams.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Ingresa a la Plataforma Microsoft Teams, haciendo clic aquí y postúlate.
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 15 vacantes en Bogotá
Accede a 15 puestos de trabajo para vendedores y prevendedores canal tienda a tienda, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ? Convocatoria virtual para bachilleres
- ? Experiencia requerida: mínimo de un año.
Postúlate de manera virtual este miércoles 10 de junio de 2026, a las 9:30 a. m., a través de la plataforma Google Meet.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Ingresa a la Plataforma Google Meet, haciendo clic aquí y postúlate.
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 20 vacantes Engativá, al occidente de Bogotá
Accede a 20 puestos de trabajo para técnicos electricistas, técnicos electromecánico, técnicos hidráulicos y técnico locativos, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Casa Limpia S.A.S. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ? Convocatoria laboral para bachilleres, ? técnicos y tecnólogos
- ? Experiencia requerida de acuerdo a el cargo.
Asiste este miércoles 10 de junio de 2026, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., en la avenida El Dorado. calle 26 #100-80.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.