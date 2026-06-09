La campaña que lanzó la Defensoría para evitar riesgos de trata de personas y tráfico de migrantes con ocasión de la Copa Mundial de Fútbol

–En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio, la Defensoría del Pueblo lanzó la campaña #PásaloPorElVAR para Verificar, Analizar y Reportar posibles riesgos de trata de personas, tráfico de migrantes y distintas formas de explotación que suelen incrementarse durante grandes eventos internacionales.

La campaña busca sensibilizar a las y los colombianos sobre situaciones que pueden pasar desapercibidas detrás de ofertas de empleo, viajes, hospedajes o servicios vinculados al Mundial, así como los riesgos a la violación de derechos humanos con ocasión de los flujos migratorios en el marco del Mundial. Entre los principales riesgos identificados están el trabajo forzado en obras de construcción, la explotación en hoteles y servicios turísticos, las redes de explotación sexual, el trabajo infantil, la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, el empleo doméstico en condiciones de encierro y abuso, las jornadas laborales sin descanso, la retención de documentos para restringir la libre movilidad de las personas y las deportaciones sin el respeto al debido proceso.

Inspirada en el lenguaje futbolero, #PásaloPorElVAR invita a las personas a “revisar la jugada” antes de aceptar propuestas laborales, trámites migratorios, oportunidades de viaje o cualquier oferta relacionada con el evento deportivo. La estrategia incluye contenidos pedagógicos, recomendaciones de prevención, información sobre requisitos migratorios y mensajes para identificar señales de alerta frente a posibles casos de explotación o engaño.

La campaña también promueve la consulta de fuentes oficiales y el acceso a rutas de orientación, protección y denuncia para las personas que viajen durante la temporada mundialista.

Las piezas y contenidos de #PásaloPorElVAR podrán consultarse en las redes sociales y canales digitales de la Defensoría del Pueblo y en el enlace: www.defensoria.gov.co/web/var

Contexto basado en mundiales recientes

Los antecedentes de otros mundiales muestran que este tipo de eventos pueden incrementar los riesgos de explotación y vulneración de derechos humanos. En Brasil 2014 se reportaron casos relacionados con explotación sexual, trata de niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas vulnerables y trabajo informal en el comercio ambulante. En Rusia 2018 se documentaron retrasos salariales, condiciones laborales precarias y restricciones contractuales para trabajadores migrantes. En Qatar 2022, las principales alertas estuvieron asociadas a jornadas excesivas de trabajo, retención de pasaportes y altos niveles de dependencia contractual.

Aunque no existen cifras oficiales consolidadas, organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron sobre graves riesgos para trabajadores migrantes durante Qatar 2022. Amnistía Internacional señaló que cerca de dos millones de personas migrantes integraban la fuerza laboral de ese país y alertó sobre miles de casos asociados a trabajo forzado y explotación laboral. La trata con fines de explotación sexual también estuvo presente de manera persistente.

Es importante aclarar que la trata de personas y el tráfico de migrantes constituyen graves vulneraciones de derechos humanos y responden a dinámicas complejas relacionadas con pobreza, desigualdad, migración irregular, exclusión y contextos de violencia y conflicto armado.

Principales víctimas

El seguimiento de la Defensoría del Pueblo muestra que en eventos como el próximo Mundial aumentarán los riesgos de vulneración de derechos humanos por el alto flujo migratorio y la demanda de servicios turísticos, lo que es aprovechado por redes criminales para la explotación de personas.

Estas afectaciones impactan especialmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH), migrantes irregulares y población en vulnerabilidad socioeconómica.

Recomendaciones para viajar al Mundial

La Defensoría del Pueblo invita a las y los colombianos que viajarán al Mundial a revisar con atención los requisitos migratorios y desconfiar de ofertas falsas relacionadas con visas, empleo o rutas de ingreso irregulares.

México

Antes del viaje, verificar:

• Pasaporte vigente (mínimo de seis meses a partir de la fecha del viaje).

• Prerregistro electrónico ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y código QR de la Forma Migratoria Múltiple.

• Soportes del viaje: tiquetes, hospedaje, entradas o carta de invitación.

• Solvencia económica entre 100 y 500 dólares diarios.

• Seguro de asistencia internacional recomendado.

No obstante, desconfiar de ofertas “demasiado buenas”. Redes criminales aprovechan grandes eventos para captar personas con falsas promesas de trabajo o viaje.

Estados Unidos

Para ingresar, se necesita:

• Visa B1/B2.

• Pasaporte vigente (mínimo de seis meses a partir de la fecha del viaje).

• Formulario DS-160 diligenciado.

• Pago de tarifa consular vigente.

• Cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y entrevista en la Embajada.

• Pruebas de arraigo en Colombia.

Evitar “tramitadores”, ofertas de “visa exprés” o propuestas de ingreso irregular. Estas situaciones pueden derivar en tráfico de migrantes, trata de personas o trabajo forzado.

Canadá

Los requisitos principales son:

• Visa de visitante (TRV, por sus siglas en inglés).

• Pasaporte vigente (mínimo de seis meses a partir de la fecha del viaje).

• Solicitud en línea en canada.ca.

• Pago de visa y biometría.

• Registro biométrico obligatorio.

• Soportes financieros y del viaje.

Sin embargo, desconfiar de quienes prometen aprobación garantizada, trabajos sin contrato o rutas alternas de ingreso, e informarse siempre con fuentes oficiales.

¿Dónde puede buscar ayuda una colombiana o un colombiano en el exterior?

Si durante su viaje necesita orientación o apoyo consular, puede acudir a los canales oficiales de la Cancillería de Colombia.

También puede escribir al correo: contactenos@cancilleria.gov.co

O consultar la página de la Defensoría del Pueblo: www.defensoria.gov.co

#PásaloPorElVAR se convierte así en una metáfora que permite identificar riesgos a tiempo y reportarlos. Antes de aceptar una oferta laboral, un viaje o una oportunidad vinculada al evento mundialista, es preciso verificar, analizar y reportar situaciones de riesgo.