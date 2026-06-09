Ejército incauta en el Putumayo más de 11 toneladas de permanganato de potasio para producir cocaína

–Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales de Ejercito, junto con la Policía AntiNarcóticos, incautaron más de 11 toneladas de permanganato de potasio en la zona rural de Campo Alegre, del municipio de San Miguel, en el departamento de Putumayo. Este químico es utilizado como reactivo purificador, que permite modificar y eliminar impurezas en la producción de clorhidrato de cocaína.

Este decomiso impidió la circulación de 37.8 toneladas de la droga, asestando un golpe financiero de más de $208 mil millones al frente 48 de las disidencias de las Farc.

En el lugar, las tropas del Ejército incautaron 11.132 kilogramos de permanganato de potasio, distribuidos en 9.632 en producto terminado y 1.500 kg en producción. Así mismo, fueron hallados 481 galones de ACPM y 2 piscinas artesanales, empleadas en el almacenamiento de ácidos y otros compuestos químicos.

??? #LaPrimeraDelDía | Tropas del Comando Contra El Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, de @Ejercito_Davaa, junto con la @PoliciaAntiNar, incautaron más de 11 toneladas de permanganato de potasio en la vereda Campo Alegre, San Miguel, #Putumayo. Este químico es usado en… pic.twitter.com/WATAxAk5CQ — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 9, 2026

Con la ubicación de esta infraestructura, que pertenecería a la banda autodenominada Comandos de Frontera, se impacta directamente la cadena de abastecimiento empleada por esta organización criminal, cuyas economías ilícitas se derivan del narcotráfico y nexos con carteles de droga en México, limitando su capacidad de procesamiento y comercialización de narcóticos en Centroamérica, los Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con estimaciones realizadas por inteligencia, se calcula que a partir de 1 kg de permanganato de potasio es posible purificar aproximadamente 3,4 kg de clorhidrato de cocaína. En este sentido, la incautación de esta sustancia permitiría impedir potencialmente la producción de cerca de 37.8 toneladas de cocaína.

Entretanto, se logró una afectación histórica a las fuentes de financiación del GAO-r en 208.000 millones de pesos.

El Ejército Nacional de Colombia continuará propendiendo por la tranquilidad de las comunidades del suroccidente del país, mediante el desarrollo de operaciones militares que permitan contrarrestar el flagelo del narcotráfico, motor dinamizador de las finanzas ilícitas de los grupos armados y organizaciones delictivas.