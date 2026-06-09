Fiscalía judicializó a integrantes de red delictiva señalada de atracar conductores de plataformas virtuales

–La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido, señalados integrantes de un grupo delincuencial dedicado al secuestro de conductores de plataformas virtuales de transporte, y el hurto de sus pertenencias y vehículos en Bogotá.

Las evidencias obtenidas dan cuenta de que estos hombres creaban perfiles falsos para solicitar servicios hacia determinados lugares de la ciudad. Posteriormente, cuando abordaban el automotor que los trasladaría, presuntamente sometían a la víctima, mediante el uso de armas de fuego y cortopunzantes, obligándola a moverse a la parte trasera para inmovilizarla.

Durante el trayecto el conductor era intimidado para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias, y de esta manera realizaban transacciones, compras o transferencias de dinero.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido, presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al secuestro de conductores de plataformas digitales de… pic.twitter.com/chwxtYs5d5 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 6, 2026

En el curso de la investigación se conoció que este grupo delincuencial tenía roles definidos. En ese sentido, Vera Pulido sería el cabecilla y el encargado de conducir el vehículo hurtado, y de contactar a otras personas para que hicieran parte de la organización ilegal. Los otros dos, al parecer, amenazaban a los conductores y se apropiaban de los elementos de valor.

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos. Vera Pulido y Téllez Ariza recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Méndez Pulido permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.