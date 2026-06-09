Condenan a 8 años de prisión a Katherine Zuleta por la muerte de una mujer en un procedimiento estético en Bogotá

–Un juez penal de conocimiento condenó a Katherine Zuleta Castilla a una pena de pena de ocho años y ocho meses de prisión por la muerte de una mujer en un procedimiento estético el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en preacuerdo firmado con la fiscalía y la condenó por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento. Además, la procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así siguió adelante en una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente.

Durante la cirugía la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales. Posteriormente, se estableció que murió producto de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.