El Equipo Bogotá cerró el puente festivo con medallas, marcas y clasificaciones

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó un balance positivo sobre el rendimiento del Equipo?Bogotá en diferentes competencias celebradas en Colombia y el mundo.

Durante el puente festivo de la conmemoración del Corpus Christi, los atletas del Distrito participaron en diferentes disciplinas para romper marcas personales, subir al podio y clasificar a próximos eventos de alto rendimiento.

34 medallas en la Copa Colombia 2026 de Taekwondo

El Equipo?Bogotá obtuvo ocho oros, 10 platas y 16 bronces, ocupando el segundo lugar en la tabla de clasificación general. El IDRD resaltó que estos escenarios son una oportunidad para identificar a las nuevas figuras que podrían representar a nuestra ciudad en los más altos niveles de competencia.

Conoce el balance en la siguiente publicación del Instagram:

Oro bogotano en Italia

El velocista Ronal Longa Mosquera, se alzó con la presea dorada en los 100 metros planos en el V Meeting Internacional Ciudad de Lucca, en Toscana. Con un tiempo de 10.14 segundos, venció al sudafricano Bayanda Walaza (plata con 10.15 segundos) y al camerunés Emmanuel Eseme (bronce con 10.21 segundos).

Recientemente, Longa rompió la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos del Meeting Internacional de Atletismo Savona 2026, donde obtuvo su mejor registro de la temporada con una marca de 9.98 segundos. Con este resultado se colgó la medalla de plata del torneo.

Bronce en Rusia

Mayra Alexandra Gaviria, atleta del Equipo?Bogotá y de la Liga de la capital, obtuvo el tercer lugar en lanzamiento de martillo en el torneo Memorial Znamensky 2026, realizado en Moscú. Mayra lanzó 66.74 metros, ubicándose detrás de las rusas Anastasiya Grigoryeva (oro con 73.06 metros) y Sofiya Palkina (plata con 71.56 metros).

Cupo asegurado en voleibol masculino para los Juegos Nacionales 2027

La Selección Bogotá logró su cupo a esta competencia luego de conseguir el tercer lugar y medalla de bronce en el Primer Clasificatorio Nacional Interligas, disputado en Cali. La delegación capitalina derrotó 3-0 a Caldas y se quedó con la tercera casilla y la clasificación. Antioquia ocupó el primer puesto, seguido del conjunto del Valle.

Una Vuelta a Colombia Femenina llena de aprendizajes

Camila Valbuena fue la mejor posicionada en la tabla general del certamen en representación del Equipo Bogotá-IDRD-Licibog-Lotería de Bogotá. La atleta culminó en la posición 12 a 20:55 minutos de la venezolana Lilibeth Chacón (del Eneicat Becall) quien se llevó, por cuarta ocasión, el título de la Vuelta con un tiempo de 18.30:04 horas.

Las posiciones finales de la Vuelta a Colombia Femenina fueron las siguientes:

Última etapa

1-Laura D. Rojas (Team Sistecrédito) 1.00:03 horas

2-Lilibeth Chacón –Ven- (Eneicat Becall) a 06 segundos

3-Zara Lamprea –Bogotá- (Ciclismo Capital-Fundación Gero) a 1:22 minutos

4-Estefanía Sánchez (Team Sistecrédito) a 1:31

5-Angie Londoño (Oroexpress Just Cycling) a 2:11

31-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 9:34

33-Jessica Parra –Bogotá- (Patobike BMC) a 9:56

42-Mariana Herrera –Bogotá- (Ciclismo Caital-Fundación Gero) a 12:11

49-Jannie Milena Salcedo –Bogotá- (Patobike BMC) a 13:13

66-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 14:47

77-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 17:29

81-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 18:17

86-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 20:04

Clasificación General

1-Lilibeth Chacón –Ven- (Eneicat Becall) 18.30:04 horas

2-Angie Londoño (Oroexpress Just Cycling) a 2:04 minutos

3-Laura D. Rojas (Team Sistecrédito) a 2:15

4-Jasmín Soto –Gua- (Patobike BMC) a 4:05

5-Zara Lamprea –Bogotá- (Ciclismo Capital-Fundación Gero) a 4:54

12-Camila Valbuena (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 20:55

17-Jessica Parra –Bog- (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 28:10

45-Lorena Villamizar (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 57:20

47-Jannie Milena Salcedo –Bogotá- (Patobike BMC) a 58:19

56-Mariana Herrera –Bogotá- (Ciclismo Capital-Fundacion Gero) a 1.13:25 horas

77-Valentina Molano (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 1.38:06

82-Laura Sanguino (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 1.48:26

88-Mariana Cárdenas (Bogotá-IDRD-Licibog-Lot. de Bogotá) a 1.57:15