Trabajo sí hay en Bogotá: vincúlese hasta este 10 de junio a las prácticas laborales en el IDPC este 2026

Realizar las prácticas en el IDPC permitirá a los participantes integrarse a equipos interdisciplinarios, participar en proyectos estratégicos para la ciudad y fortalecer sus competencias profesionales en áreas relacionadas con la gestión pública, el patrimonio cultural, los procesos comunitarios y la apropiación social del patrimonio.

??Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias vigentes y las plazas disponibles aquí.

Las vacantes están vinculadas a diferentes áreas del Instituto, entre ellas:

Subdirección de Gestión Corporativa.

Subdirección de Gestión Territorial de Patrimonio – SGTP.

Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio – SPIP.

Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio – SDAP, incluyendo el Museo de Bogotá.

Oficina de Control Interno.

??Las prácticas corresponden a una vinculación formativa sin salario; sin embargo, el Instituto asume el pago de la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, conforme a la normatividad vigente.

El proceso de selección tendrá en cuenta los intereses profesionales, la trayectoria académica y criterios de equidad con enfoques diferenciales e interseccionales.

Realizar tus prácticas profesionales en el IDPC te permitirá:

Ser parte de proyectos estratégicos que conectan el patrimonio con la vida cotidiana de la ciudad. Trabajar junto a profesionales de distintas disciplinas. Participar en procesos de gestión pública y cultural. Fortalecer habilidades y competencias en un entorno laboral real. Vincularte a procesos sociales y comunitarios en las localidades de Bogotá.

??Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias vigentes y las plazas disponibles aquí.

Ser parte del equipo IDPC es una oportunidad única de contribuir a la construcción de nuevos relatos sobre el patrimonio cultural de Bogotá.