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    Trabajo sí hay en Bogotá: vincúlese hasta este 10 de junio a las prácticas laborales en el IDPC este 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de personas alrededor de un mapaIDPC

    Accede a las prácticas profesionales en el Distrito y crece profesionalmente. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abre 44 vacantes abiertas hasta el 10 de Junio de 2026, distribuidas en 18 plazas de práctica, dirigidas a estudiantes de distintas disciplinas para fortalecer su experiencia académica y profesional apoyando proyectos relacionados con el patrimonio cultural de Bogotá. ¡Conoce todos los detalles aquí y postúlate!

    Realizar las prácticas en el IDPC permitirá a los participantes integrarse a equipos interdisciplinarios, participar en proyectos estratégicos para la ciudad y fortalecer sus competencias profesionales en áreas relacionadas con la gestión pública, el patrimonio cultural, los procesos comunitarios y la apropiación social del patrimonio.

    ??Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias vigentes y las plazas disponibles aquí.

    Las vacantes están vinculadas a diferentes áreas del Instituto, entre ellas:

    • Subdirección de Gestión Corporativa.
    • Subdirección de Gestión Territorial de Patrimonio – SGTP.
    • Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio – SPIP.
    • Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio – SDAP, incluyendo el Museo de Bogotá.
    • Oficina de Control Interno.

    ??Las prácticas corresponden a una vinculación formativa sin salario; sin embargo, el Instituto asume el pago de la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, conforme a la normatividad vigente.

    El proceso de selección tendrá en cuenta los intereses profesionales, la trayectoria académica y criterios de equidad con enfoques diferenciales e interseccionales.

    Realizar tus prácticas profesionales en el IDPC te permitirá:

    1. Ser parte de proyectos estratégicos que conectan el patrimonio con la vida cotidiana de la ciudad.
    2. Trabajar junto a profesionales de distintas disciplinas.
    3. Participar en procesos de gestión pública y cultural.
    4. Fortalecer habilidades y competencias en un entorno laboral real.
    5. Vincularte a procesos sociales y comunitarios en las localidades de Bogotá.

    ??Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias vigentes y las plazas disponibles aquí.

    Ser parte del equipo IDPC es una oportunidad única de contribuir a la construcción de nuevos relatos sobre el patrimonio cultural de Bogotá.

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