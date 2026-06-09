Trabajo sí hay en Bogotá: vincúlese hasta este 10 de junio a las prácticas laborales en el IDPC este 2026
IDPC
Realizar las prácticas en el IDPC permitirá a los participantes integrarse a equipos interdisciplinarios, participar en proyectos estratégicos para la ciudad y fortalecer sus competencias profesionales en áreas relacionadas con la gestión pública, el patrimonio cultural, los procesos comunitarios y la apropiación social del patrimonio.
??Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias vigentes y las plazas disponibles aquí.
Las vacantes están vinculadas a diferentes áreas del Instituto, entre ellas:
- Subdirección de Gestión Corporativa.
- Subdirección de Gestión Territorial de Patrimonio – SGTP.
- Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio – SPIP.
- Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio – SDAP, incluyendo el Museo de Bogotá.
- Oficina de Control Interno.
??Las prácticas corresponden a una vinculación formativa sin salario; sin embargo, el Instituto asume el pago de la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, conforme a la normatividad vigente.
El proceso de selección tendrá en cuenta los intereses profesionales, la trayectoria académica y criterios de equidad con enfoques diferenciales e interseccionales.
Realizar tus prácticas profesionales en el IDPC te permitirá:
- Ser parte de proyectos estratégicos que conectan el patrimonio con la vida cotidiana de la ciudad.
- Trabajar junto a profesionales de distintas disciplinas.
- Participar en procesos de gestión pública y cultural.
- Fortalecer habilidades y competencias en un entorno laboral real.
- Vincularte a procesos sociales y comunitarios en las localidades de Bogotá.
??Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias vigentes y las plazas disponibles aquí.
Ser parte del equipo IDPC es una oportunidad única de contribuir a la construcción de nuevos relatos sobre el patrimonio cultural de Bogotá.