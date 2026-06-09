IDRD entregó mural en homenaje a Luis Rincón, referente bogotano del BMX freestyle

Foto: IDRD.

Bogotá te invita a conocer el nuevo mural en homenaje a Luis Rincón, deportista bogotano de BMX freestyle e integrante del Equipo Bogotá, como reconocimiento a su trayectoria, disciplina y aporte al crecimiento de los deportes urbanos en la ciudad.

Con una superficie de 91,02 metros cuadrados, la intervención artística ubicada en el Centro Felicidad (CEFE) Fontanar del Río en Suba busca visibilizar el talento local, inspirar a nuevas generaciones y fortalecer la apropiación de los escenarios públicos a través del deporte, el arte y la cultura urbana.

Formado en los skateparks de Engativá y Suba, Luis Rincón, se ha consolidado como uno de los nombres destacados del BMX freestyle a nivel nacional. Su proceso deportivo refleja el impacto de los espacios urbanos como lugares de formación, creatividad, disciplina y proyección para niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para construir un proyecto de vida.

Entre sus participaciones internacionales se destaca su actuación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde clasificó a la final masculina de BMX freestyle y ocupó la sexta posición, representando a Colombia en una de las competencias más importantes del continente.

El título obtenido en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, también se encuentra entre sus principales logros también se encuentran su victoria en el Cresol Base Fest de Brasil y el triunfo en la modalidad Best Trick del Urban Sessions de Bruselas 2025, resultados que consolidan su trayectoria y proyección dentro del BMX freestyle en el mundo.

“Ver mi historia representada en este mural es una emoción y una responsabilidad muy grandes. Quiero que las niñas, los niños y los jóvenes que lo observen entiendan que un sueño que comienza en un parque o en un barrio puede convertirse, con disciplina, constancia y dedicación, en un proyecto de vida. Espero que esta obra los inspire a creer en su talento, a no rendirse y a encontrar en el deporte un camino para transformar sus vidas”, afirmó Luis Rincón, deportista de BMX freestyle e integrante del Equipo Bogotá.

“Este mural es un reconocimiento a un deportista que representa la fuerza, la creatividad y la perseverancia del talento bogotano. Desde el IDRD seguimos impulsando escenarios que no solo permiten practicar deporte, sino también contar historias, inspirar comunidades y demostrar que los sueños también se construyen desde los barrios, los parques y los espacios públicos de Bogotá”, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Con esta entrega, el IDRD continúa reconociendo a los deportistas del Equipo Bogotá, promoviendo los deportes urbanos y fortaleciendo los Centro Felicidad (CEFE) como escenarios de encuentro, recreación, actividad física, cultura y construcción de comunidad.