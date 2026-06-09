Hoy, último día para inscribirse en Jóvenes a la E – 5

Foto: Atenea

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa abre una nueva convocatoria de Jóvenes a la E con becas para programas universitarios, técnicos y tecnológicos. Esta oportunidad financia el 100 % de la matrícula semestral en instituciones de educación superior privadas y además entrega un apoyo económico de sostenimiento para que estudiar sea una posibilidad real.

Requisitos de la convocatoria

Las y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de participación.

a) Ser bachiller egresado de un colegio ubicado en Bogotá y autorizado por la Secretaría de Educación del Distrito al cierre de la inscripción en la convocatoria, o haber obtenido el título de Bachiller mediante la prueba de validación del ICFES presentada en Bogotá.

b) Haber presentado la prueba Saber 11° del ICFES en la ciudad de Bogotá.

c) Tener hasta 28 años al cierre de la inscripción de la convocatoria de acuerdo con el cronograma definido.

d) Residir en la ciudad de Bogotá D.C. en las localidades con cupos de la presente convocatoria. Conoce aquí más detalles.

e) Contar con estado “Graduado” en el sistema de información SNIES si estuvo matriculado en un programa técnico profesional o tecnológico en los semestres 2025-II y/o 2026-I. Este requisito no aplica para estudiantes del SENA que estén cursando un programa tecnológico y que hayan finalizado su etapa lectiva y se encuentren en la etapa práctica.

f) No haber estado matriculado en un programa de nivel universitario en los semestres 2025-II y/o 2026-I.

g) No ser graduado(a) de un programa de educación superior en el nivel profesional universitario.

h) No haber sido beneficiario(a) del Programa “Jóvenes a la E” (antes Jóvenes a la U) en sus convocatorias previas y en cualquiera de sus líneas o de otras estrategias que adelanten Atenea o la Secretaría de Educación del Distrito para el acceso y la permanencia en educación superior, a saber: FEST Atenea, Fondo Educación Superior para Todos (FEST), Fondo Alianza Ciudad Educadora, Fondo para la Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado, Fondo Ciudad Bolívar, Fondo Técnica y Tecnológica, Fondo Universidades Públicas (Universidad Nacional de Colombia, Universidad Nacional Abierta y a DistanciaUNAD, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional y Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central) y becas Universidad Libre y América.

i) Registrarse en la plataforma de inscripciones de la Agencia Atenea -SICORE-, a través de la página web de la Agencia y dentro de las fechas establecidas en el cronograma publicado en la página web de la Agencia.