Dos locales sellados en la localidad de Usaquén durante operativo de control de ruido

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) realizó un operativo de control de ruido que culminó con la suspensión de actividades a dos establecimientos de comercio en el barrio Buenavista, en la localidad de Usaquén, que incumplían la normatividad ambiental vigente en materia de emisiones de ruido.

La jornada se realizó en atención a las quejas presentadas por la comunidad, las cuales sostenían que estos negocios operaban hasta altas horas de la noche y, en algunos casos, funcionaban como «amanecederos», afectando la tranquilidad, el descanso y la calidad de vida de los residentes del sector.

En la visita de inspección, vigilancia y control, hicieron presencia la Alcaldía Local, Policía Militar, Policía Metropolitana de Bogotá, el Ministerio Público, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Rentas de Cundinamarca

«Los establecimientos comerciales deben desarrollar sus actividades respetando el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano. El ruido no es una molestia menor. Es un problema ambiental y de salud pública que afecta el descanso, la convivencia y la calidad de vida de las personas. Por eso hacemos cumplir la norma y actuamos cuando se vulnera el derecho de la gente a vivir en tranquilidad», señaló Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente.

Como resultado de las verificaciones técnicas realizadas, se ordenó la suspensión inmediata de actividades de ambos locales, esto implica el sellamiento temporal hasta que sus propietarios implementen las adecuaciones necesarias para controlar las emisiones de ruido (insonorización del local) y demuestren el cumplimiento de la normatividad ambiental.

La SDA advirtió que ambos establecimientos presentan acciones populares interpuestas por habitantes del sector, quienes solicitan la protección de derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la calidad de vida y la convivencia ciudadana.

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