Irán e Israel acordaron «dejarse en paz el uno al otro durante otra semana»: Trump

–El presidente Donald Trump afirmó este martes a la prensa que Israel e Irán no se volverán a atacar durante al menos una semana tras haber mantenido una «muy buena conversación» con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu.

«[Netanyahu] fue atacado, y contraatacó, y no puedo culparlo por eso», afirmó el mandatario estadounidense tras la escalada de tensiones este lunes entre ambos países que derivó en ataques mutuos.

«Pero ahora han quedado a mano. Así que simplemente se van a dejar en paz durante otra semana o algo así», continuó el líder estadounidense, y adelantó que su país está en «las últimas etapas de lo que será un acuerdo muy bueno» que impedirá «de cualquier forma o manera» el desarrollo y acceso a armas nucleares por parte de la República Islámica.

«Y el estrecho [de Ormuz] se abrirá de inmediato. Se abrirá inmediatamente después de la firma, lo que podría ocurrir dentro de dos o tres días», concluyó Trump.

Tras la exigencia de un alto el fuego por Trump, Tel Aviv suspendió sus incursiones contra la República Islámica, según declaró un alto funcionario israelí a Channel 12. Sin embargo, el Gobierno hebreo ha decidido que los bombardeos contra el sur del Líbano continuarán durante los próximos días.

Al mismo tiempo, Netanyahu amenazó este lunes con atacar Irán si la República Islámica «comete el error» de retomar su ofensiva contra el Estado hebreo. «Israel tiene derecho a defenderse y mantendremos ese derecho», dijo en sus primeras declaraciones públicas desde que se reanudaron los combates contra Irán. (Información RT).