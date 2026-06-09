¿Se puede cambiar el puesto de votación en Bogotá para la segunda vuelta?

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil es importante señalar que para la segunda vuelta presidencial no se están llevando a cabo nuevas inscripciones para cambiar el lugar de votación. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones presidenciales finalizó el 31 de marzo de 2026.

Por lo tanto, el censo electoral de la segunda vuelta será el mismo de la primera vuelta, es decir, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto el próximo 21 de junio, en el mismo puesto que votaron el pasado 31 de mayo.

Además, la Registraduría Nacional del Estado Civil informa a la ciudadanía que los correos electrónicos que están recibiendo algunos ciudadanos con el asunto “Cambio de puesto de votación segunda vuelta presidencial” son falsos.

Estas comunicaciones, en las que está siendo suplantada la entidad, son enviadas desde correos electrónicos como noreply@kamtridit.cz y este tipo de dominios no corresponden a los correos oficiales de la Registraduría Nacional (@registraduria.gov.co).

La Registraduría Nacional hace un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene.

La entidad recuerda que pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’ .

En Bogotá hay 6.076.599 de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto con 3.201.571 mujeres y 2.875.028 hombres, en 1.083 puestos de votación. En estos espacios hay 17.262 mesas dispuestas en las 20 localidades de la capital.