Estas son las fechas de las vacaciones de mitad de año para colegios oficiales de Bogotá

Foto: SED

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) expidió la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, mediante la cual definió el calendario académico 2026 para las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá.

Este calendario permite la organización oportuna del servicio educativo y ofrece claridad a toda la comunidad educativa sobre los tiempos de planeación, desarrollo y descanso del próximo año.

Dentro de las fechas estipuladas en dicho calendario se estableció que el periodo de descanso de estudiantes a mitad de año será desde el 22 de junio hasta el 06 de julio del 2026.

Durante este periodo, los alumnos de las instituciones oficiales tendrán un espacio destinado al descanso antes de retomar las actividades académicas del segundo semestre.