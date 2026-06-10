Abelardo de la Espriella se rebela contra fallo judicial que le ordena retirar toda propaganda política con símbolos patrios

–Mientras el candidato Abelardo De la Espriella replicó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Rafael Albeiro Chavarro Poveda que le ordenó retirar toda la propaganda política de su campaña en la que se usen símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales, su abogado Germán Calderón, presentó una acción de tutela ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia contra esa decisión.

“Colombianos: ¿Están firmes por la Patria? Hoy necesito de ustedes. Que cada celular, cada estado de WhatsApp, cada video y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad. Compartan nuestros símbolos, nuestro himno y nuestro mensaje», expresó De la Espriella, en una multitudinaria concentración en la Plaza de la Aduana en Cartagena.

ESTO NO LO PARA NADIE Y ESTO ES EL COMIENZO DE ALGO MUCHO MÁS GRANDE EN EL PAÍS @ABDELAESPRIELLA GRACIAS ABELARDO POR DESPERTAR EL FERVOR Y EL PATRIOTISMO DE ESTE PAÍS! pic.twitter.com/NDnzgdQjRi — Vane! (@VaneDeCol) June 9, 2026



“Que nadie pueda silenciar la voz de millones de colombianos que quieren una Patria distinta. Mientras damos la batalla jurídica, ustedes ayúdenme a que este movimiento siga creciendo en cada rincón del país. ¿Me ayudan? ¡Firmes por la Patria!“, afirmó el aspirante presidencial.

Colombianos: ¿Están firmes por la Patria? ??? Hoy necesito de ustedes. Que cada celular, cada estado de WhatsApp, cada video y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad. Compartan nuestros símbolos, nuestro himno y nuestro mensaje. Que nadie pueda… pic.twitter.com/nk8eJYEzAL — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 10, 2026

El hecho es que frente a una acción de tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, el Tribunal Superior le dio a De la Espriella un plazo de 24 horas para «retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios”.

Frente a esta orden, el abogado Germán Calderón radicó la acción judicial que busca proteger los derechos fundamentales al acceso a información veraz, la participación política y la igualdad, que, aseguró, le son vulnerados por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

En el escrito, sostiene que la medida adoptada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda constituye una afectación al debido proceso, la participación democrática, la igualdad de trato frente a las autoridades, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión del candidato presidencial.