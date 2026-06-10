Colombia y Estados Unidos fortalecen la cooperación y el intercambio automático de información financiera y fiscal

–Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos continúan fortaleciendo la colaboración bilateral en materia de legislación tributaria. Con ese propósito, más de 400 representantes de los sectores financiero y bancario participaron en una jornada de capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de intercambio automático de información de acuerdo con los lineamientos de la llamada Ley Fatca (Ley de Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero, por sus siglas en inglés).

La norma se enmarca en el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos para el Intercambio de Información Tributaria aprobado mediante la Ley 1666 de 2013, además del acuerdo bilateral para mejorar el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automático de información financiera.

La Ley Fatca es una normativa de Estados Unidos que pretende luchar contra la evasión fiscal por parte de los contribuyentes estadounidenses mediante la utilización de activos, inversiones y cuentas financieras fuera de ese país.

Mientras, el acuerdo bilateral suscrito entre los dos países establece en su artículo primero: “1. Objeto. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua para facilitar el intercambio de información que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los impuestos comprendidos en el Acuerdo, a fin de prevenir y combatir: dentro de las respectivas jurisdicciones la evasión, el fraude y la elusión tributarias y establecer mejores fuentes de información en materia tributaria».

Los representantes de los sectores financiero y solidario recibieron orientación y resolvieron dudas para el cumplimiento de obligaciones de intercambio automático de información con Estados Unidos.

Por parte de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a través de su Oficina de Tributación Internacional, realizó una jornada de capacitación dirigida a los actores obligados a reportar información sobre cuentas financieras en el marco de la Ley Fatca.

El evento, que se desarrolló en formato híbrido, registró una alta participación de delegados del sector financiero y del sector solidario, quienes atendieron la convocatoria para profundizar en los requerimientos técnicos y normativos asociados a este esquema de intercambio de información tributaria.

Durante la jornada se explicaron los contenidos, las especificaciones técnicas y los plazos para la presentación de información sobre cuentas pertenecientes a personas naturales y jurídicas que sean residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Este proceso resulta clave para garantizar la transparencia y la trazabilidad de operaciones financieras con implicaciones fiscales internacionales.

La Dian informó que este tipo de espacios permite resolver inquietudes, unificar criterios y facilitar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia tributaria, especialmente en lo relacionado con la identificación y reporte de cuentas financieras de contribuyentes estadounidenses.

Además, según la entidad, reafirma su compromiso de brindar acompañamiento directo a los sujetos obligados, fortalece la transparencia fiscal, el cumplimiento normativo y la cooperación internacional. Estas acciones contribuyen a prevenir la evasión fiscal y a consolidar la confianza en los sistemas de intercambio de información entre países.