Bogotá abrirá subsidios de arriendo para proteger a las familias vulnerables

Foto: Secretaría Distrital del Hábitat.

Con una inversión directa dirigida a los hogares que afrontan las condiciones socioeconómicas más críticas de la capital, la Alcaldía Mayor de Bogotá abrirá oficialmente una nueva convocatoria de Arrendamiento Temporal Solidario’, un programa que entregará un subsidio mensual de hasta $ 1.085.561 (equivalente a 0,62 SMMLV) durante un periodo de seis meses.

Esta iniciativa, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), hace parte de la estrategia ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, convirtiéndose en un rescate económico inmediato y un techo seguro para proteger la dignidad de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

«La vivienda es el punto de partida para transformar realidades en nuestra ciudad. Con ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, llegamos de manera inmediata a proteger a quienes más lo necesitan, demostrando que en Bogotá nadie está solo en los momentos difíciles», destacó la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida de manera exclusiva a jefes u jefas de hogar mayores de edad con ingresos de hasta un salario mínimo mensual vigente, que no sean propietarios de vivienda ni hayan recibido previamente subsidios distritales efectivamente aplicados. Para garantizar que las ayudas lleguen a la población que requiere atención urgente, el programa está destinado a los siguientes grupos poblacionales:

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio.

Víctimas del conflicto armado.

Personas mayores y recicladores de oficio inscritos en el RURO de la UAESP.

Víctimas de emergencias o desastres naturales ocurridos en los últimos 5 años.

Familias pertenecientes a grupos étnicos.

Adultos mayores

Adicionalmente, Bogotá aplicará criterios de priorización para seleccionar a los beneficiarios, evaluando condiciones como hogares monoparentales, cuidadores de las Manzanas del Cuidado, familias con miembros en condición de discapacidad, personas en procesos de reincorporación, jóvenes jefes de hogar (entre 18 y 28 años), miembros de la comunidad transgénero, hogares ubicados en polígonos de revitalización, hogares con miembros de la fuerza pública, veteranos y caídos en combate en servicio.

¿Cómo realizar la inscripción?

Las inscripciones se realizarán de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026. Los hogares interesados deberán ingresar a nuestra página web y cargar en formato PDF los siguientes documentos: