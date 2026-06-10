Durante junio de 2026, el plan es de película y charlas en el Planetario de Bogotá

Foto: Idartes

Hasta el 29 de junio de 2026, disfruta en el Planetario de Bogotá la programación de cine y películas, que ofrecen una gran experiencia con secretos del universo: inicia con la proyección en el domo de una gran historia, continuarás con una inmersión en las salas interactivas del lugar y rematarás la jornada con actividades prácticas en la que reforzarás todo lo que has vivido ¡Entrada con boletería!

El mundo audiovisual ha sido un aliado histórico de la ciencia; su potencia narrativa nos ha permitido imaginar de cerca cómo se ven esos lugares del universo de los cuales tenemos datos para construir imágenes pero no aún la tecnología para llegar hasta allá. Por eso quisimos crear estas experiencias que ofrecen un acceso completo y comienza con una proyección de una película en formato fulldome, continúa en nuestras salas interactivas y finaliza con una actividad práctica para afianzar lo escuchado en el recorrido.

? Experiencia con película Ruta: Leyenda El Dorado

A partir de la proyección de la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’, que relata una historia de origen de la cosmogonía muisca, exploraremos cómo nuestros antepasados construyeron un conocimiento que les permitió entender el cosmos y dar sentido al origen del universo y de la vida. En las salas interactivas y otros espacios prácticos, examinaremos cómo pasamos de las cosmovisiones a la cosmología gracias a la tecnología y al conocimiento científico, destacando la importancia de la luz en este proceso.

Fechas: 13, 15, 22 y 29 de junio

Horario: 10:00 a. m.

Valor: $30.000 + servicio de TuBoleta

Adicional, durante el mes de junio, podrás aprender en charlas expandidas están pensadas para toda la familia y construidas a partir de un lenguaje accesible y didáctico. Hay dos experiencias disponibles, una enfocada en las constelaciones, la composición de las estrellas y los objetos que se ocultan a la visión humana; y otra más enfocada en los planetas del sistema solar con especial atención en el nuestro: el contenedor de la vida.

Programación Charlas en el Planetario de Bogotá durante Junio de 2026

?Experiencia con charla en vivo: Un viaje por el Sistema Solar

En esta charla expandida haremos un viaje de millones de kilómetros y en él mostraremos cómo gracias a la tecnología hemos descubierto las particularidades de los objetos que contiene nuestro sistema solar. Además, viajaremos al interior de la Tierra y a la lejanía de los exoplanetas para hablar de la vida y las posibilidades que tiene de existir fuera de aquí. Luego pasaremos a las salas interactivas y otros espacios prácticos donde nos encontraremos con dispositivos y experimentos que nos permitirán comprender la historia de la vida y su proceso evolutivo anclado a los cambios geológicos, los alcances de la astrobiología y las realidades materiales de los planetas y los satélites.

Fechas: 13, 24 de junio Horario Inicio: 12:00 m.

Fechas: 14, 15, 22 y 29 de junio Horario Inicio: 3:00 p. m.

Fechas: 11, 25 de junio Horario Inicio: 2:00 p. m.

?Experiencia con charla en vivo: Constelaciones y dibujos en el cielo

¿Sabían que el cielo nocturno es el libro de cuentos más grande del mundo? En esta charla, aprenderemos a conectar los puntos para trazar figuras estelares y descubrir las fascinantes leyendas que distintas culturas proyectaron sobre las estrellas. Además de las constelaciones, viajaremos con la mirada hacia objetos profundos como galaxias y nebulosas de colores.

Posteriormente, en las salas interactivas y en otros espacios prácticos, esta conversación se ampliará al hacer zoom sobre distintos cuerpos celestes. Allí se observarán sus distancias y brillos, se explorará lo que puede interpretarse a partir de esos datos y se conocerán los telescopios que permiten obtener imágenes de objetos lejanos como galaxias y nebulosas.

Fechas:11, 12, 19, 26 de junio Horario Inicio: 12:00 m.

Fechas: 13 de junio Horario Inicio: 2:00 p. m

Fechas: 10, 17, 24 de junio Horario Inicio: 3:00 p. m.

?Experiencia con charla en vivo: Las tormentas del Sol

En esta charla expandida comenzaremos con una conversación bajo el domo del Planetario sobre tormentas solares; exploraremos cómo interactúa el plasma con el campo magnético de la Tierra, es decir descubriremos cómo interactúan estas partículas de alta energía con el escudo natural que nos protege. Luego pasaremos a las salas interactivas y otros espacios prácticos donde podremos ver cómo ha cambiado la Tierra a través del tiempo y cómo los procesos de nuestro planeta cambian su geografía.

Fechas: 12, 19 y 26 de junio Horario Inicio: 2:00 p. m.