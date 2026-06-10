Nueva investigación contra Gustavo Petro por presuntos sobrecostos en compra de 17 aviones Gripen

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en Colombia abrió esta semana una indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la modernización de la defensa nacional. El proceso legal busca determinar si existieron supuestos sobrecostos millonarios en la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, un acuerdo cuestionado ante el legislativo por las notorias diferencias en los valores unitarios frente a otras transacciones en el mercado internacional.

El escrutinio judicial se originó a raíz de una denuncia ciudadana interpuesta por Pablo Bustos, quien puso la lupa sobre el millonario contrato pactado recientemente con la fabricante sueca Saab. De acuerdo con el expediente, la operación comprometería recursos por el orden de los 16,5 billones de pesos (aproximadamente 4.300 millones de dólares). La controversia principal radica en que Colombia estaría asumiendo un costo cercano a los 213 millones de dólares por cada aeronave, mientras que países como Tailandia habrían adquirido los mismos equipos por 137 millones de dólares, lo que representaría un presunto desfase superior al 55 %.

Ante estas cifras, el documento radicado señala que el jefe de Estado podría estar vinculado a conductas como el supuesto interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, en estricto apego al marco legal y ético del periodismo, es imperativo subrayar que rige la presunción de inocencia. Aunque existan denuncias formales o comparativas financieras, la culpabilidad o la configuración de un detrimento patrimonial solo la determina una sentencia judicial en firme; hasta entonces, el mandatario ostenta la calidad de presunto implicado en esta etapa preliminar.

Para esclarecer el sustento de la transacción, la célula legislativa ha ordenado un robusto recaudo de material probatorio. Entre las primeras directrices destaca la citación para rendir declaración juramentada al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la exigencia de toda la documentación técnica, financiera y de compensación industrial ligada al proyecto. A la par, se solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría remitir las auditorías de responsabilidad fiscal que se adelanten por estos mismos hechos para cruzar la información interinstitucional.

Por su parte, desde la Casa de Nariño se ha defendido férreamente la adquisición, argumentando que la inversión garantiza el reemplazo de los obsoletos aviones Kfir con tecnología de generación 4.5, equipados con radares y guerra electrónica de última punta. El presidente ha enfatizado públicamente su rechazo a comprar «chatarra» o aviones de segunda mano, apostando por equipos nuevos. Ahora, corresponderá a su juez natural en el Congreso evaluar si las justificaciones técnicas y estratégicas del Gobierno respaldan las cifras acordadas o si, por el contrario, hubo fallas que comprometan los recursos públicos.

Fuentes consultadas

El Tiempo – Abren nueva investigación contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones por posibles irregularidades en compra de los aviones Gripen.

El Nuevo Siglo – Comisión de Acusación investiga a Petro por compra de aviones Gripen.

Infobae – Gustavo Petro defendió compra de aviones Gripen pese a críticas por sobrecostos: “Acostumbrados a que se compre chatarra”.

W Radio – Presidente Petro hizo oficial la compra de 17 aviones de combate Gripen: costaron $16,5 billones.

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