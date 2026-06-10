Bogotá camina con orgullo: prográmese para las marchas del orgullo LGBTI en junio y julio de 2026

Foto: Visit Bogotá e IDT.

Bogotá camina con orgullo: prográmate para las marchas del orgullo LGBTI. El domingo 14 de junio se llevará a cabo la ‘Marcha del Sur’ y el sábado 4 de julio se realizará ‘Yo Marcho Trans’, estas dos marchas buscan resignificar los derechos de los sectores sociales LGBTI, históricamente víctimas de exclusión, violencia y discriminación.

Con motivo de las actividades que Bogotá celebra en esta mitad del 2026 en la denominada conmemoración del orgullo LGBTI, y en el marco del Festival por la Igualdad, se llevarán a cabo dos marchas convocadas y acordadas por la ciudadanía por el derecho a la protesta social.

Las organizaciones sociales alzarán su voz en la Marcha del Sur 2026. Foto: Juan Amarú Rodríguez – IDT.

Igual que en el resto del planeta, las multitudinarias celebraciones tienen una larga e importante historia asociada a la primera marcha de 1970 en la ciudad de Nueva York. Un año después del ‘Levantamiento de Stonewall’, también conocido como los Disturbios de Stonewall, el evento concitó la atención del público que, con el paso del tiempo, se convirtió en una manifestación anual y global por los derechos civiles de la comunidad LGBTI.

En 2026, en Bogotá, las marchas del ‘orgullo’ se harán sentir tan importantes y relevantes como hace más de 40 años, con las movilizaciones de dicha comunidad por diferentes sectores de la ciudad. Las marchas harán un llamado para la garantía de sus derechos en una movilización ciudadana acompañada por diferentes entidades distritales y locales que buscan resaltar que Bogotá es una ciudad donde la diferencia y la diversidad caminan con orgullo y profundo respeto.

‘Marcha del Sur’ y ‘Yo Marcho Trans’ en Bogotá: fechas, horarios y recorridos

‘Marcha LGBTIQ+ del Sur’

El domingo 14 de junio de 2026, se llevará a cabo la ‘Marcha del Sur’, que se realiza desde hace 18 años por parte de las organizaciones sociales que pertenecen a las localidades de dicho sector de la ciudad. Este año, bajo el eslogan de “Diversxs en identidad, unidxs en la lucha”, iniciará a las 9:00 a.m., desde la antigua fábrica de Bavaria, en la avenida carrera 72 #09-01, en la localidad de Kennedy.

Fontibón es Cultura Diversa

Este evento se realiza parque El Fuego de Fontibón, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., en la carrera 70 con calle 23C.

Se realizarán muestras culturales y artísticas de los sectores sociales LGBTI como antesala a la llegada de la Marcha LGBTI del Sur.

¡La invitación es a que llegues con tus colores, tu fuerza y tus ganas de transformar!

‘Yo Marcho Trans’

En su undécima versión, la marcha del colectivo trans se realizará el sábado 4 de julio de 2026, a partir de las 9:00 a. m., desde el parque de los Girasoles, ubicado en la carrera 97C con calle 50 sur de la localidad de Bosa

Esta jornada de movilización y encuentro comunitario en la localidad de Engativá incluirá un trans sancocho, presentaciones artísticas, muestras de emprendimientos y una movilización hacia el Parque Florida Blanca. La jornada se realizará bajo el lema “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”.

El 4 de julio es la marcha Trans. Foto: Juan Amarú Rodríguez – IDT.

Por esto y mucho más, estas marchas buscan resignificar los derechos de los sectores sociales LGBTI, históricamente víctimas de exclusión, violencia y discriminación. De igual manera, se pretende reafirmar el compromiso institucional que trabaja para garantizar que en Bogotá ¡se pueda ser!.