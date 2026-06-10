Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a 78,69% de avance

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a un 78,69% de avance a corte del 31 de mayo de 2026.

Además, el alcalde también informó que se ha avanzado en la construcción del viaducto, el cual ya tiene 15 kilómetros construidos y 6.700 de vías férreas instaladas.

»El Metro avanza. Como lo he dicho siempre: avanza no porque no tenga problemas —un proyecto de esta envergadura siempre los tiene—, sino porque los resolvemos día a día», aseguró el mandatario en su red social de X.

El Metro de Bogotá y TransMilenio, respeta filas y cede el asiento a quien lo necesita

Antes de que entre en operación la Línea 1 del Metro, la ciudadanía de Bogotá tiene un examen pendiente: el de la cultura ciudadana. Pasarlo depende de cómo nos comprometemos cada día en el transporte público. En el Metro de Bogotá y TransMilenio, respeta filas, respeta turnos, cede el asiento a quien lo necesita.