    • Bogotá

    Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a 78,69% de avance

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de uno de los vagones del metro en el viaductoFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a un 78,69% de avance a corte del 31 de mayo de 2026.

    Además, el alcalde también informó que se ha avanzado en la construcción del viaducto, el cual ya tiene 15 kilómetros construidos y 6.700 de vías férreas instaladas.

    »El Metro avanza. Como lo he dicho siempre: avanza no porque no tenga problemas —un proyecto de esta envergadura siempre los tiene—, sino porque los resolvemos día a día», aseguró el mandatario en su red social de X.

    El Metro de Bogotá y TransMilenio, respeta filas y cede el asiento a quien lo necesita

    Antes de que entre en operación la Línea 1 del Metro, la ciudadanía de Bogotá tiene un examen pendiente: el de la cultura ciudadana. Pasarlo depende de cómo nos comprometemos cada día en el transporte público. En el Metro de Bogotá y TransMilenio, respeta filas, respeta turnos, cede el asiento a quien lo necesita. 

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