María Paz Chamorro Mora representará a Colombia en el Miss Teen of the Universe 2026

–A sus 15 años, María Paz Chamorro Mora, fue coronada Miss Teen Universo Colombia 2026, tras lo cual representará al país en el Miss Teen of the Universe que se realizará en el mes de octubre próximo en la India.

Su formación académica incluye estudios en uno de los colegios más prestigiosos de Suiza, experiencia que fortaleció su visión global, liderazgo y carácter multicultural. Esta preparación internacional le ha permitido desarrollar una mentalidad abierta, estratégica y enfocada en el impacto social.

El arte ocupa un lugar esencial en su vida. María Paz interpreta piano y violín, además de destacarse por su talento vocal, demostrando disciplina, sensibilidad y conexión con distintas culturas a través de la música.

Más allá de sus logros académicos y artísticos, lidera el proyecto “Mujeres Jóvenes Empoderadas”, una iniciativa orientada a inspirar y fortalecer la seguridad y autoestima de adolescentes. Este trabajo se articula con “Mujeres Empoderadas en el Mundo”, proyecto liderado por su madre, consolidando una red de apoyo y liderazgo femenino intergeneracional.

María Paz estableció que tiene como propósito representar dignamente a Bogotá y a Colombia, promoviendo mensajes de educación, cultura, liderazgo y transformación social. Su visión es demostrar que la verdadera belleza se construye con inteligencia, sensibilidad y compromiso con la comunidad. Con elegancia natural, preparación integral y una proyección internacional, María Paz se perfila como una joven líder con capacidad de inspirar a nuevas generaciones.

Miss Teen Universo Colombia es una de las plataformas juveniles más importantes del país y, durante seis años consecutivos, ha convertido a Barranquilla en escenario del talento, liderazgo y proyección de las jóvenes colombianas.

El certamen reúne representantes de distintas regiones del país en una experiencia de formación integral que fortalece habilidades en comunicación, pasarela, expresión escénica, liderazgo y desarrollo personal. Durante la semana oficial de concentración, las participantes viven espacios académicos y actividades enfocadas en autoestima, inteligencia emocional y crecimiento integral, consolidando una experiencia que trasciende la competencia.

Las ganadoras de Miss Teen Universo Colombia representan oficialmente al país en escenarios internacionales, llevando la bandera de Colombia con orgullo y destacándose como embajadoras de talento, cultura y liderazgo juvenil.

En esta edición, María Paz Chamorro Mora representará a Colombia en el Miss Teen of the Universe, un certamen internacional que se realizará en India en octubre de 2026, donde compartirá escenario con delegadas de diferentes países y promoverá los valores, la cultura y el talento de la juventud colombiana.