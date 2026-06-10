Bogotá mantiene la máxima calificación crediticia y fortalece la confianza financiera

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La firma internacional Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales, de largo y corto plazo, del Distrito Capital en AAA(col) y F1+(col) respectivamente, ratificando la confianza en la capacidad de la ciudad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras.

Según la calificadora, esta decisión está respaldada por el desempeño operativo registrado por Bogotá durante 2025, cuyos resultados estuvieron alineados con los escenarios proyectados por la firma, así como por la solidez de sus indicadores fiscales y financieros.

La calificación AAA(col) corresponde al nivel más alto que puede recibir una entidad dentro de la escala nacional de Fitch Ratings. Esta nota refleja una capacidad excepcionalmente fuerte para cumplir con sus compromisos financieros y evidencia una gestión responsable de los recursos públicos, una adecuada planeación fiscal y una posición financiera sólida frente a otras entidades del país.

Por su parte, la calificación F1+(col), la más alta en el corto plazo, confirma que Bogotá mantiene una capacidad muy sólida para atender oportunamente sus obligaciones financieras inmediatas, respaldada por una adecuada liquidez y una administración eficiente de sus recursos.

La decisión de Fitch Ratings ratifica la estabilidad financiera de la capital y respalda los esfuerzos que ha realizado la Administración Distrital para fortalecer las finanzas públicas, mantener un manejo prudente de la deuda y garantizar la sostenibilidad de las inversiones que impulsan el desarrollo de la ciudad.

Estos resultados permiten que Bogotá conserve condiciones favorables de acceso al financiamiento y continúe avanzando en la ejecución de proyectos estratégicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a fortalecer la competitividad de la ciudad.