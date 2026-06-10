Obras del grupo 4 de la avenida 68, entre la calle 13 y la av. La Esperanza, alcanzan el 97 % de avance

Foto: IDU.

La obra del Grupo 4, que se extiende desde la calle 13 hasta la avenida La Esperanza, alcanzó el 97 % de avance de obra y avanza con el paso peatonal subterráneo de la Calle 13: un hito de ingeniería para el peatón.

«Este paso peatonal subterráneo es clave, mide cerca de 300 metros, conectará la Calle 13 con todo el sistema de TransMilenio. La idea es conectar a todas las personas que vienen desde la Calle 13 al sistema de la futura Troncal 68, vamos a tener dos plazoletas, dos accesos y la circulación cubierta”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán priorizó este paso peatonal como una de las grandes insignias de este grupo, una estructura que ya registra un 97 % de avance de obra. Esta megaobra subterránea está diseñada para resolver uno de los puntos de mayor congestión peatonal de la ciudad, permitiendo un cruce seguro entre los costados oriental y occidental de la av. 68, y conectando de forma directa con la que será la nueva estación de TransMilenio Calle 13, todo esto sin interrumpir el tráfico vehicular de la superficie.

Este tramo estratégico, parte del corredor de la 68, no solo modernizará el transporte masivo TransMilenio, sino que también priorizará el espacio público y la seguridad de los peatones y ciclistas.

“Buenas noticias para los bogotanos, hemos superado más del 90 %, este grupo estaba en el 33 % y debía estar por encima del 80 % cuando comenzó nuestra Administración en enero de 2024. Efectivamente hemos logrado superar una apuesta muy importante en avances de obra, lo que ha dicho el señor alcalde Carlos Fernando Galán es que este año debemos habilitar el grupo 3 de la av. Las Américas, conectarlo con este grupo para llevar TransMilenio por la av. 68 hasta la 26 y desde ahí hasta la estación del Museo Nacional”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

Este frente de obra (grupo 4) contempla la construcción de 1,96 kilómetros de corredor vial, 1,46 kilómetros de ciclorruta, entre uno y dos carriles exclusivos para TransMilenio (incluidos carriles de sobrepaso y estaciones), además de tres carriles para tránsito mixtos por sentido. La infraestructura también incluye más de 40 000 m2 de espacio público y zonas verdes, dos puentes peatonales, un deprimido peatonal, tres estaciones de TransMilenio y un box culvert.

Foto: IDU.

Por su parte, la estación de TransMilenio Calle 13 avanza en un 78 %. En este punto se ejecutan labores en la plazoleta de acceso y se finalizan los detalles de la cicloestación, un biciparqueadero que tendrá una capacidad para 105 bicicletas, fomentando la intermodalidad en el transporte de la ciudad.

Impulso al corredor de la avenida 68

El proyecto integral de la avenida 68 ya alcanzó un avance constructivo general del 82 %. Esta cifra representa un logro mayúsculo para la ciudad, teniendo en cuenta que la actual Administración recibió la obra con un 42 % de ejecución.

Foto: IDU.

El corredor completo cuenta con una longitud de 17,07 kilómetros y su acelerado ritmo actual es posible gracias al compromiso y trabajo permanente de más de 4000 personas, quienes laboran en jornadas diurnas y nocturnas para entregarle a los bogotanos esta obra de infraestructura estratégica para la competitividad y la movilidad del futuro.