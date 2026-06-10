Petro afirma que estaba bajo una extorsión de la congresista que pidió su suspensión; y anuncia proceso criminal contra ella en la Corte Suprema

–Desde Nueva York, luego de intervenir este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro, en rueda de prensa, se refirió a la petición de suspensión promovida por la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, sin citar su cargo ni su nombre, y afirmó que ese proceso en su contra «es una extorsión, porque ella ha pedido cosas y yo no he querido darlas a pesar de que hace parte de mi partido».

El jefe del Estado advirtió que «la Comisión de Acusaciones, hasta donde yo sé, no ha pedido mi suspensión», sino «una congresista, cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical, (que) ha pedido ante la Comisión que se me suspenda».

Además, subrayó que ese procedimiento «necesita una votación posterior» y «estamos en la primera fase. Es decir, no están hablando ante un presidente suspendido como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones».

Enfatizó que en su opinión y en la de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, «la Comisión de Acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República, porque pertenece a una sola Cámara; el Congreso de Colombia es bicameral, tiene que ser el Senado. La pretensión es simplemente una pretensión que tiene que surtir todo el proceso».

Advirtió que en su opinión «se ha violado la ley de Colombia, y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia».

Al respecto, anunció que la iba a pedir «a los ministros y ministras que recibieron a la señora congresista (Arizabaleta) con sus peticiones, que confiesen bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente hizo y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estaban bajo una extorsión, que yo no acepto, porque es contradecir mis propios principios».

Dijo que aunque considera legítimo que los congresistas gestionen solicitudes relacionadas con sus regiones, algunas actuaciones podrían haber excedido los límites de la representación política.

Añadió que al hacer estas gestiones Arizabaleta «no está en su derecho de representación, sino como criminal. Es una extorsión porque ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido. Yo soy así. Sé que es volver un gobierno criminal y otros han hecho lo mismo».

El mandatario negó que haya “hecho intervención en política», sino ejercido el derecho a la defensa «un derecho fundamental de la Constitución de la cual soy beneficiario. Sobre el presidente no se suspenden los derechos de la constitución”, complementó.

Afirmó que ante las calumnias tiene derecho a defenderse, más aún cuando las denuncias son presentadas en un país diferente a Colombia.

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