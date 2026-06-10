Comisión de Acusación abre nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente una nueva indagación penal de oficio contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta decisión, tomada desde las instalaciones del Congreso de la República en Bogotá, se fundamenta en la presunta e indebida participación en política del jefe de Estado, originada por una serie de mensajes divulgados en sus redes sociales en los que, al parecer, hace alusión y favorece a ciertos sectores en la actual contienda electoral.

El inicio de este proceso penal quedó ratificado mediante un documento oficial de dicha célula legislativa, en el que se ordenó la asignación de un radicado para dar apertura a las diligencias probatorias. Según los reportes iniciales, las supuestas irregularidades se habrían hecho evidentes luego de que el mandatario publicara diversos comentarios y opiniones relacionadas con los cierres de campaña de figuras políticas afines a su proyecto de gobierno, como es el caso de algunos candidatos al Senado.

Con la apertura de esta nueva carpeta, la opinión pública pone nuevamente el foco sobre los múltiples expedientes pendientes que reposan actualmente en esta instancia legislativa. Datos recientes revelan que en la Comisión existen cerca de 3.000 procesos activos; de este total, aproximadamente 290 actuaciones están dirigidas contra el actual presidente por diversas causas. De manera específica, se estima que alrededor de 15 de estas denuncias previas están vinculadas a la misma naturaleza: la supuesta vulneración de las normativas constitucionales que prohíben a los funcionarios intervenir en las dinámicas electorales.

La situación ha desencadenado una fuerte ola de reacciones desde distintos sectores políticos del país. Miembros de la oposición y otros actores del espectro legislativo han expresado críticas públicas ante lo que consideran un supuesto uso abusivo de la investidura presidencial para influir en las preferencias del electorado. Asimismo, han exigido que se adelanten las investigaciones con celeridad para determinar si en efecto se rompieron las garantías de imparcialidad democrática.

En cuanto a los pasos a seguir, el ordenamiento legal dictamina que la Comisión deberá proceder con la recolección de material probatorio y la eventual programación de interrogatorios. Es vital subrayar que cualquier señalamiento contra un funcionario público está amparado por el debido proceso y la estricta presunción de inocencia. Por consiguiente, aunque existan investigaciones en curso o evidencias digitales, la culpabilidad o las sanciones administrativas solo pueden ser determinadas mediante una sentencia en firme del Senado de la República o las altas cortes competentes.