Cortes de luz este jueves 11 de junio de 2026 en Bogotá, Soacha y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 11 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Campo Verde. De la calle 82 Sur a calle 84 Sur entre carrera 90 a carrera 92 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Jardín Botánico. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Guadual. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:15 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Alquería La Fragua Norte. De la calle 30 Sur a calle 34 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Eduardo Santos. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Estación Central. De la carrera 33 a carrera 36 entre calle 13 a calle 18 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Nueva Granada. Vereda Nueva Granada – Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio San José. Vereda San José – Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio San Juan. Vereda San Juan – Desde las 9:15 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Barrio Tunal Bajo. Vereda La Playa – Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Country Club. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 17 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha – Comuna 6. Barrio El Futuro. De la carrera 1 Este a carrera 6 Este entre calle 5 a calle 8 – Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Soacha – Comuna 1. Barrio Santa Ana I Sector. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 14 Sur a calle 16 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Municipio de Soacha Rural – Veredas Fusunga y Chacua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Municipio de Tocancipá. Vereda Canavita – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.