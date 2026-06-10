Bogotá habilitó 8.300 cupos de esterilización gratuita para animales de compañía durante junio
Foto: IDPYBA.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la apertura de 8.300 nuevos cupos gratis de esterilización para perros y gatos durante el mes de junio de 2026.
A través del programa “Corta a Tiempo: esteriliza”, la Administración distrital pondrá a disposición de la ciudadanía este servicio que será distribuido de la siguiente manera:
- 6.000 cupos en jornadas móviles que recorrerán las localidades de Bogotá.
- 1.500 cupos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA).
- 883 cupos en el punto fijo de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.
Con esta estrategia, el Distrito continúa fortaleciendo las acciones de control ético de la población animal, promoviendo una tenencia responsable y contribuyendo a la prevención del abandono y la sobrepoblación de perros y gatos.
Las esterilizaciones se realizarán mediante convocatoria local, por lo que el IDPYBA invita a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales de la entidad para conocer las fechas, lugares y requisitos de participación.
El programa está dirigido a animales de compañía de familias residentes en estratos 1, 2 y 3 del Distrito Capital, habitantes de calle y recicladores, además de animales en condición de calle. El propósito del programa es articular acciones de trabajo con proteccionistas, animalistas y Juntas de Acción Comunal (JAC) de los territorios. Las personas interesadas podrán solicitar máximo dos turnos por persona para acceder al procedimiento.
Regresan las jornadas móviles a los barrios
A partir de este martes nueve de junio, iniciarán con hasta 100 cupos diarios, y atención por orden de llegada a partir de las 9:00 a.m. La estrategia comenzará en el barrio La Gloria, en la localidad de San Cristóbal, y posteriormente se desplazará por sectores de Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Chapinero, Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, entre otras.
Cronograma de jornadas móviles de junio
- 9 de junio: San Cristóbal – La Gloria: carrera 73 A # 37 D
- 10 de junio: Kennedy Central: supermanzana Dos Cra 73D # 35-20 Sur, Portería 7 Supermanzana 2
- 10 de junio: Usme – Danubio Fiscala: calle 65 Sur # 5-25 Colegio Fabio Lozcano Simonelli
- 11 de junio: Kennedy – Corabastos – parque María Paz: calle 5A Sur 82-63
- 12 de junio: Bosa – Porvenir San Pablo: calle 65J Bis Sur # 78B-2, frente al Jardín Infantil San Pablo Calamaro
- 13 de junio: Suba Tibabuyes: carrera 128B No. 142D-95 Parque Sabanas de Tibabuyes
- 16 de junio: Usme – Gran Yomasa El Refugio: carrera 9 C Este # 107-86 Sur, Salón Comunal Feria Barrio Animal
- 17 de junio: San Cristóbal – San Blas Las Mercedes: calle 47 B Sur # 11 Este 10
- 18 de junio Kennedy – Timiza Perpetuo Socorro Carrera 78 # 49 sur 43 Salón Comunal Perpetuo Socorro
- 18 de junio Engativá – Las Ferias Bonanza: transversal 71 Bis No. 75A-46
- 22 de junio: Usme – Comuneros Chico Sur: carrera 4 D Este con calle 89 C Sur frente al Colegio Fernando González Ochoa
- 23 de junio: Fontibón – Modelia Tintal: central carrera 19A No. 91-05, Bahía CC Trébolis Capellanía
- 23 de junio: Chapinero – Pardo Rubio Villa del Cerro: carrera 4 A Este # 45-28 Cancha de Fútbol Calazán
- 24 de junio Suba – Tibabuyes Villa Hermosa: parque Villa Hermosa
- 24 de junio: Santa Fe / La Candelaria – Lourdes, Egipto Alto
- 25 de junio Suba – Tibabuyes – Fontanar del Río Parque Estructural: calle 145 con carrera 138A
- 25 de junio: Usme – Asentamiento San Germán
- 26 de junio: Bosa – Centro La Alameda – Plazoleta La Alameda
Beneficios de esterilizar a tiempo
La esterilización es un procedimiento seguro que aporta importantes beneficios para la salud y el bienestar de los animales:
- Reduce el riesgo de enfermedades reproductivas y algunos tipos de cáncer.
- Disminuye comportamientos asociados al celo.
- Ayuda a prevenir camadas no deseadas.
- Contribuye a reducir el abandono y la sobrepoblación animal.
Requisitos y recomendaciones
Para acceder al servicio, los ciudadanos deberán:
- Presentar documento de identidad.
- Llevar animales mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud.
- Presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3.
- Llevar a los perros con collar y traílla.
- Transportar a los gatos en guacal o contenedor seguro.
- Cumplir con las indicaciones de ayuno y preparación que sean informadas al momento de asignar el turno.