Bogotá habilitó 8.300 cupos de esterilización gratuita para animales de compañía durante junio

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la apertura de 8.300 nuevos cupos gratis de esterilización para perros y gatos durante el mes de junio de 2026.

A través del programa “Corta a Tiempo: esteriliza”, la Administración distrital pondrá a disposición de la ciudadanía este servicio que será distribuido de la siguiente manera:

6.000 cupos en jornadas móviles que recorrerán las localidades de Bogotá.

1.500 cupos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA).

883 cupos en el punto fijo de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

Con esta estrategia, el Distrito continúa fortaleciendo las acciones de control ético de la población animal, promoviendo una tenencia responsable y contribuyendo a la prevención del abandono y la sobrepoblación de perros y gatos.

Las esterilizaciones se realizarán mediante convocatoria local, por lo que el IDPYBA invita a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales de la entidad para conocer las fechas, lugares y requisitos de participación.

El programa está dirigido a animales de compañía de familias residentes en estratos 1, 2 y 3 del Distrito Capital, habitantes de calle y recicladores, además de animales en condición de calle. El propósito del programa es articular acciones de trabajo con proteccionistas, animalistas y Juntas de Acción Comunal (JAC) de los territorios. Las personas interesadas podrán solicitar máximo dos turnos por persona para acceder al procedimiento.

Regresan las jornadas móviles a los barrios

A partir de este martes nueve de junio, iniciarán con hasta 100 cupos diarios, y atención por orden de llegada a partir de las 9:00 a.m. La estrategia comenzará en el barrio La Gloria, en la localidad de San Cristóbal, y posteriormente se desplazará por sectores de Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Chapinero, Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, entre otras.

Cronograma de jornadas móviles de junio

9 de junio: San Cristóbal – La Gloria: carrera 73 A # 37 D

10 de junio: Kennedy Central: supermanzana Dos Cra 73D # 35-20 Sur, Portería 7 Supermanzana 2

10 de junio: Usme – Danubio Fiscala: calle 65 Sur # 5-25 Colegio Fabio Lozcano Simonelli

11 de junio: Kennedy – Corabastos – parque María Paz: calle 5A Sur 82-63

12 de junio: Bosa – Porvenir San Pablo: calle 65J Bis Sur # 78B-2, frente al Jardín Infantil San Pablo Calamaro

13 de junio: Suba Tibabuyes: carrera 128B No. 142D-95 Parque Sabanas de Tibabuyes

16 de junio: Usme – Gran Yomasa El Refugio: carrera 9 C Este # 107-86 Sur, Salón Comunal Feria Barrio Animal

17 de junio: San Cristóbal – San Blas Las Mercedes: calle 47 B Sur # 11 Este 10

18 de junio Kennedy – Timiza Perpetuo Socorro Carrera 78 # 49 sur 43 Salón Comunal Perpetuo Socorro

18 de junio Engativá – Las Ferias Bonanza: transversal 71 Bis No. 75A-46

22 de junio: Usme – Comuneros Chico Sur: carrera 4 D Este con calle 89 C Sur frente al Colegio Fernando González Ochoa

23 de junio: Fontibón – Modelia Tintal: central carrera 19A No. 91-05, Bahía CC Trébolis Capellanía

23 de junio: Chapinero – Pardo Rubio Villa del Cerro: carrera 4 A Este # 45-28 Cancha de Fútbol Calazán

24 de junio Suba – Tibabuyes Villa Hermosa: parque Villa Hermosa

24 de junio: Santa Fe / La Candelaria – Lourdes, Egipto Alto

25 de junio Suba – Tibabuyes – Fontanar del Río Parque Estructural: calle 145 con carrera 138A

25 de junio: Usme – Asentamiento San Germán

26 de junio: Bosa – Centro La Alameda – Plazoleta La Alameda

Beneficios de esterilizar a tiempo

La esterilización es un procedimiento seguro que aporta importantes beneficios para la salud y el bienestar de los animales:

Reduce el riesgo de enfermedades reproductivas y algunos tipos de cáncer.

Disminuye comportamientos asociados al celo.

Ayuda a prevenir camadas no deseadas.

Contribuye a reducir el abandono y la sobrepoblación animal.

Requisitos y recomendaciones

Para acceder al servicio, los ciudadanos deberán: