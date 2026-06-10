Desarticulan banda delincuencial acusada de apropiarse de subsidios destinados a población vulnerable en Antioquia y Córdoba

–La Fiscalía General de la Nación judicializó a once integrantes de un grupo delincuencial que se habrían apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba).

Por decisión de un juez de control de garantías, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cinco más deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

Los elementos materiales probatorios indican que utilizaba información personal y credenciales de los beneficiarios para acceder de forma ilícita a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apoderarse de los recursos asignados.

Por estos hechos, los presuntos involucrados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.

La Fiscalía identificó a una organización delincuencial señalada de apropiarse de manera fraudulenta de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y beneficiarios de programas sociales en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba). Los elementos… pic.twitter.com/1E2XYXzE38 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 9, 2026

De acuerdo con la investigación, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla de la banda, habría suministrado las cédulas de ciudadanía de las víctimas, establecido los montos a reclamar y coordinado el cobro de los recursos.

Los capturados son Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla de la banda; María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas, María Patricia Parra Goez, Israel Segundo Gutiérrez Severiche.

Durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.

Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

Durante los procedimientos de captura de estas 11 personas, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vivienda ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.