Capturan y judicializan a tres presuntos implicados en el crimen del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

–En desarrollo de rápida acción investigativa, la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura y judicialización de tres presuntos responsables del asesinato del periodista Cristián Hernando Herrera Nariño, ocurrido en Cúcuta.

Los capturados son los alias ‘Demonio’ o ‘Jhoan’, ‘Wilmer’ y ‘Angélica’, quienes fueron identificados y responsabilizados del crimen, tras ser analizadas más de 400 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.

Fue capturado en las últimas horas el autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera y dos cómplices que realizaron seguimientos desde días antes al comunicador en la ciudad de Cúcuta. Los capturados pretendían salir del país. En estos momentos están siendo… pic.twitter.com/bAUxNUQ8oq — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2026

De acuerdo con el material estudiado, alias de ‘Jhoan’ o ‘demonio’ es señalado como el sujeto que habría disparado contra la humanidad del comunicador, causándole la muerte. Las otras dos personas vinculadas al crimen, se habrían reunido con el presunto sicario, previamente al atentado, supuestamente para definir detalles sobre la forma como se atacaría al periodista.

La captura de alias Jhoan o demonio la hicieron efectiva integrantes del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y servidores de la Fiscalía, en una vivienda del barrio Pueblo Nuevo, en inmediaciones de la Terminal de Transportes de la capital de Norte Santander. La mujer fue aprehendida en el barrio Motilones.

El presunto cabecilla de la banda delincuencial sería un recluso de la cárcel de Cúcuta.

«Gracias al trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal, logramos identificarlos y judicializarlos», destacó el director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón Zambrano. «Ningún hecho contra la vida y contra la libertad de prensa quedará en la impunidad», advirtió.