El Cuerpo de Bomberos de Bogotá aclara información sobre contrato de chaquetas y chalecos

El contrato, suscrito para la adquisición de chaquetas y chalecos destinados al personal operativo, ha sido objeto de un riguroso seguimiento técnico y administrativo por parte de la Subdirección Operativa, con el propósito de garantizar que los elementos cumplan con las especificaciones de calidad, funcionalidad e identidad institucional exigidas por la entidad y por la normativa nacional aplicable.

Durante el proceso de supervisión se realizaron reuniones de seguimiento, mesas técnicas, validación de muestras, revisión documental y verificaciones físicas de los bienes suministrados. Como resultado de estas actividades, se identificaron diferencias significativas entre las características de las chaquetas aportadas como muestra por el contratista, especialmente en aspectos relacionados con el color y otros requisitos establecidos para la uniformidad institucional, basados en la Resolución 328 de 2020 expedida por la Dirección Nacional de Bomberos, entidad encargada de regular y emitir los lineamientos técnicos de los uniformes para uso exclusivo de los cuerpos de bomberos del país.

Ante estas inconsistencias, la entidad inició los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes para determinar posibles incumplimientos contractuales, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa del contratista, actuaciones administrativas que están en su etapa final y que próximamente se estará informando la decisión final al respecto.

Bomberos Bogotá enfatiza que la supervisión contractual ha actuado con base en criterios técnicos, transparencia y responsabilidad en la protección de los recursos públicos. Asimismo, se precisa que los elementos objeto de controversia no han sido recibidos a satisfacción ni han generado pagos por parte de la entidad, por lo cual mal podría referirse a un posible detrimento patrimonial, por el contrario, la entidad ha sido garante de los recursos públicos y en virtud de ello, ha dado aplicación de los controles legales e institucionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Llamado al personal y a la ciudadanía

La entidad recuerda que únicamente están autorizados para su uso los uniformes, insignias y elementos oficialmente adoptados y avalados por la institución. En consecuencia, las chaquetas que actualmente se están ofreciendo en venta por parte de terceros, a través de redes sociales u otros canales de comercialización no cuentan con autorización para su uso institucional y, ante dicha situación, se tomarán las acciones legales que correspondan.

De igual manera, La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reitera que las publicaciones realizadas por particulares en redes sociales no constituyen pronunciamientos oficiales de la entidad y no reemplazan las decisiones que deben adoptarse al interior de la entidad.

La institución continuará adelantando todas las acciones necesarias para salvaguardar los intereses públicos, garantizar la correcta inversión de los recursos del Distrito y asegurar que los elementos destinados al personal operativo cumplan estrictamente con los estándares técnicos y de calidad requeridos para el desarrollo de su labor al servicio de la ciudadanía.

Finalmente, Bomberos Bogotá invita a su personal y a la comunidad a consultar exclusivamente los canales oficiales de la entidad para acceder a información veraz, completa y actualizada sobre este y otros asuntos institucionales.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.