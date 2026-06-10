-Dólar TRM: $ 3,581.46

-Euro $ 4,121.70

-Bitcoin US$ 61.858,90

Tasa de Interés

-DTF: 9,93%

-UVR: $ 413,24

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,02

-Petróleo Brent US$ 90,93

-Oro-Compra Banco de la República $ 473.398,43