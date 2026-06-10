    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,581.46
    -Euro $ 4,121.70
    -Bitcoin US$ 61.858,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,93%
    -UVR: $ 413,24
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,02
    -Petróleo Brent US$ 90,93
    -Oro-Compra Banco de la República $ 473.398,43

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