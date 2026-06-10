Mensaje de Trump tras los ataques a Irán

–Pese al «poderoso» ataque contra instalaciones militares estadounidenses ejecutado por Irán, el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas iraníes son un «desastre total» y que ya «ni siquiera existen».

«El Ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias! Presidente Donald J. Trump», afirmó el mandatario estadounidense en su red social.

Mientras tanto, tras el último intercambio de ataques, el más fuerte desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, Irán afirmó que va a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos.

«Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual. El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA.

EE.UU. reanudó en la noche de este martes sus ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecutó por orden directa del comandante en jefe y constituyó, en palabras de Washington, «una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní».

Según la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, las fuerzas estadounidenses bombardearon «con pretextos infundados» varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm, causando daños en una torre de comunicaciones en Sirik y destruyendo dos depósitos de agua en el condado.

En respuesta a la agresión de EE.UU., los militares iraníes atacaron varias bases estadounidenses en Oriente Medio, comunicó este miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (máximo órgano operativo del mando militar de las fuerzas iraníes).

La Cancillería iraní se dirigió a los países de Oriente Medio y les recordó «su responsabilidad jurídica y moral de impedir» que sus territorios sean utilizados por EE.UU. e Israel para lanzar ofensivas contra la nación persa. A su vez, recordó que Teherán «no dudará en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa» ante los ataques contra su territorio. (Información RT).