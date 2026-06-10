Presidenta de Comisión de Acusaciones ordena la suspensión del cargo al presidente Gustavo Petro

–Un gran revuelo político provocó la divulgación de un documento u oficio redactado por la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Gloria Arizabaleta en el cual «ordena» una medida cautelar que suspende del cargo al presidente Gustavo Petro, supuestamente para evitar su participación en política e injerencia en la campaña electoral.

El hecho es que, según los propios congresistas y expertos constitucionalistas, para suspender al jefe del Estado debe transcurrir un proceso, que comienza con un debate y una votación sobre una medida de esta naturaleza, que luego debe ser avocada por las plenarias de Cámara y Senado.

Precisamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó en su cuenta en X, afirmando que «en derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción» y añadió:

«Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante».

El escrito de la representante Arizabaleta, del partido Pacto Histórico, concretamente ordena “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro Urrego hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.”, esto es, hasta el cierre de las urnas en la segunda vuelta de la elección presidencial que enfrentará a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La medida la adoptó la congresista, quien la víspera reportó la apertura de una investigación disciplinario contra el presidente Gustavo Petro por “utilizar el cargo de presidente para participar en la controversia política y en el proceso electoral correspondiente al período 2026-2030, mediante la difusión reiterada de mensajes a través de su cuenta oficial de X entre el 6 y el 9 de junio de 2026?.