UNGRD frenó giros irregulares por $600 mil millones y recuperó $10 mil millones del caso de los carrotanques

–Durante el último año y tres meses, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) consolidó un proceso de fortalecimiento institucional orientado a mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias y desastres en todo el territorio nacional.

??En su informe final, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, informó que entre 2024 y 2026 la entidad logró avances significativos en materia de transparencia y uso eficiente de los recursos públicos, al frenar giros irregulares por más de 600 mil millones de pesos y recuperar 10.000 millones asociados al caso de los carrotanques. Estos recursos fueron reinvertidos en el fortalecimiento de las capacidades operativas para la atención de emergencias.

En el marco de este proceso, la UNGRD incorporó nuevas herramientas estratégicas como dos helicópteros Firehawk, especializados en la atención de incendios forestales y con capacidad de operación nocturna, así como dos buques de emergencia diseñados para operar en zonas de difícil acceso en el Caribe, el Pacífico y regiones fluviales del país.

La entidad también optimizó el uso de infraestructura existente. Los 80 carrotanques, que anteriormente simbolizaban un caso de corrupción, fueron puestos en operación en 22 departamentos, permitiendo la distribución de más de 68 millones de litros de agua potable que han beneficiado a más de dos millones de colombianos.

De acuerdo con la información de la UNGRD, “estos resultados permitieron recuperar la capacidad de respuesta de la entidad, mejorar la preparación del país frente a emergencias y restablecer la confianza en la gestión pública», reflejando el impacto de las acciones implementadas en la atención de contingencias y la prevención de riesgos.

A estos logros se suman proyectos estratégicos como el avance del 90 % en la protección costera de Cartagena, la remoción de más de 50.000 metros cúbicos de escombros en Providencia tras el huracán Iota, la entrega de viviendas a familias afectadas en Cúcuta, el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, que integra información clave para la toma de decisiones en todo el país.