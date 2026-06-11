La capital de Colombia suma 13 nominaciones para ser el mejor destino de Sudamérica en 2026

Foto: IDT – Visit Bogotá.

Bogotá destaca en el escenario global: la capital ha sido nominada en 13 nominaciones en los World Travel Awards 2026. Más que un reconocimiento institucional es un logro que trasciende las instituciones y pertenece a cada habitante de la ciudad. La ciudad no solo compite por su infraestructura, sino por su posicionamiento estratégico como el principal eje de negocios y cultura de Sudamérica, respaldado por la calidez y el talento de su gente.

Al respecto, Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), destacó la importancia de este logro compartido.

“Estas 13 nominaciones son el resultado de una Bogotá que decidió trabajar unida. No es solo el reconocimiento a una gestión, es el premio a la tenacidad de nuestros guías, chefs, hoteleros y de cada ciudadano que recibe al visitante con orgullo. Estar en la élite del turismo mundial nos demuestra que, cuando sumamos esfuerzos entre el sector público y privado, nuestra capital no tiene límites. Estas nominaciones son de todos y para todos los bogotanos”, expresó la directora Ángela Garzón.

Las 13 categorías donde Bogotá busca la excelencia

La ciudad ha sido seleccionada en un abanico de categorías que reflejan su madurez como destino integral en la región:

Destino de Ciudad Líder en Sudamérica. Destino de Viajes de Negocios Líder. Destino de Escapada Urbana Líder. Destino de Ciudad Cultural Líder. Destino de Festivales y Eventos Líder. Destino de Reuniones y Conferencias Líder. Patronato de Turismo de Ciudad Líder (IDT Bogotá). Aeropuerto Líder en Sudamérica (El Dorado). Sala VIP de Aeropuerto Líder (El Dorado Lounge). Terminal FBO Líder en Sudamérica (Aerosupport Bogotá). Centro de Conferencias Líder (Ágora Bogotá Convention Center). Hotel de Ciudad Líder en Sudamérica (Sofitel Bogotá Victoria Regia). Hotel de Diseño Líder en Sudamérica (B.O.G. Hotel).

Este espíritu de unidad es el que ha convertido a la capital en un referente. Cada vez que Bogotá suena en el exterior, es gracias a la creatividad de nuestros artistas, a la sazón de nuestras plazas de mercado y a la visión de los empresarios que entienden que el lujo en Bogotá es, ante todo, autenticidad. Estas nominaciones celebran nuestra agenda imparable y demuestran que la oferta turística de la capital es un tejido vivo que se construye día a día con el aporte de todos.

Invitamos a cada bogotano, a cada aliado y a cada visitante que se ha dejado enamorar por nuestra ciudad, a que respalden este trabajo conjunto con su voto. Ganar es un reconocimiento a la tenacidad de quienes construyen el turismo en Bogotá día tras día.

¿Cómo votar por Bogotá?

Sigue estos pasos y apoya a nuestra ciudad en los World Travel Awards 2026s: