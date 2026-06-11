Gobierno de Colombia confirma la llegada anticipada del fenómeno de El Niño con alerta de intensidad histórica

El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), confirmó el inicio oficial del fenómeno de El Niño en el territorio colombiano. Este evento climático, que altera de manera drástica los patrones de precipitaciones y temperaturas, sorprendió a las autoridades al registrarse tres meses antes de lo pronosticado, originado por un rápido y anómalo calentamiento en las aguas del océano Pacífico ecuatorial que ha obligado a acelerar los planes de contingencia.

Los pronósticos de las entidades meteorológicas, respaldados por las más recientes actualizaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), plantean un escenario que exige máxima preparación institucional y ciudadana. Los modelos climáticos internacionales señalan un 96 % de probabilidad de que las condiciones de calentamiento asociadas a este fenómeno persistan de manera crítica entre noviembre y enero del próximo año. Además, existe un preocupante 63 % de riesgo de que alcance una categoría muy fuerte, lo que podría convertir a este ciclo en uno de los más intensos registrados desde el año 1950.

En cuanto a las implicaciones directas para el ecosistema, los expertos anticipan un impacto severo en la hidrometeorología del país, castigando principalmente a las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Se proyecta que durante el segundo semestre se agudice el déficit de lluvias frente a los promedios históricos normales. Esta sequía inminente vendrá acompañada de un incremento sostenido en las temperaturas y mayores tasas de evaporación, factores que inevitablemente amenazan con reducir de forma drástica los caudales de ríos y quebradas, comprometiendo así los niveles de almacenamiento en los embalses.

Las consecuencias de esta fuerte variación climática trascienden lo meramente ambiental y tocan fibras muy sensibles de la seguridad económica y social. La escasez hídrica supone un riesgo latente para el suministro continuo de agua potable en diversas poblaciones, la estabilidad del sistema nacional de generación hidroeléctrica y la supervivencia de los cultivos agrícolas. Paralelamente, la combinación de altas temperaturas y terrenos áridos incrementa de manera exponencial el riesgo de incendios forestales de gran magnitud, los cuales a su vez pueden desatar emergencias asociadas a la mala calidad del aire en los grandes centros urbanos.

Frente a este complejo desafío natural, el Gobierno ha oficializado la activación de una alerta temprana de carácter nacional con el propósito de articular respuestas preventivas inmediatas en todas las regiones. Mientras el Ministerio de Ambiente y otras autoridades ecológicas emitieron directrices estrictas para el cuidado del recurso hídrico, carteras como el Ministerio de Agricultura ya habilitaron un paquete superior a los 20.900 millones de pesos en créditos de mitigación para blindar a los productores del campo. La recomendación unánime para la ciudadanía es racionar el consumo de agua, evitar fogatas y mantenerse atenta a los boletines de predicción climática.