Cortes de luz este viernes 12 de junio de 2026 en Bogotá, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 12 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fragua. De la calle 9 Sur a calle 13 Sur entre carrera 28 a carrera 32 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la calle 55 Sur a calle 58 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Cerro Colorado. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Mirador. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Villa Gloria. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Villas El Diamante. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 22 Sur a calle 24 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Hipotecho Occidental. De la calle 0 Sur a calle 5 Sur entre carrera 68 a carrera 70 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Hipotecho Sur. De la carrera 67 a carrera 70 entre calle 0 Sur a calle 9 Sur – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 67 a carrera 70 entre calle 19 Sur a calle 24 Sur – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 8 Sur a calle 10 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Paloquemao. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 27 a carrera 29 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Ricaurte. De la calle 5 a calle 9 entre carrera 25 a carrera 29 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio El Progreso. De la calle 3 a calle 7 entre carrera 18 a carrera 26 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio El Vergel. De la carrera 22 a carrera 26 entre calle 0 a calle 4 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio La Pepita. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 5 a calle 7 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Santa Isabel Sur. De la calle 0 Sur a calle 2 Sur entre carrera 24 a carrera 30 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Santa Isabel. De la carrera 26 a carrera 31 entre calle 0 a calle 4 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Veraguas. De la carrera 24 a carrera 28 entre calle 2 a calle 6 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 14 a calle 19 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio La Pradera. De la carrera 63 a carrera 66 entre calle 3 a calle 10 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Los Ejidos. De la calle 5 a calle 10 entre carrera 35 a carrera 43 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Pensilvania. De la carrera 29 a carrera 35 entre calle 6 a calle 11 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Alcalá. De la carrera 50 a carrera 53 entre calle 27 Sur a calle 32 Sur – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Alquería. De la calle 36 Sur a calle 38 Sur entre carrera 51 a carrera 53 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Bochica. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 1 a calle 3 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Colón. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 2 a calle 4 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Comuneros. De la carrera 29 a carrera 37 entre calle 2 a calle 7 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Galán. De la carrera 59 a carrera 69 entre calle 0 Sur a calle 4 Sur – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Jorge Gaitán Cortés. De la calle 1 a calle 5 entre carrera 36 a carrera 41 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio La Asunción. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 1 a calle 4 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio La Camelia II. De la carrera 48 a carrera 54 entre calle 0 a calle 3 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio La Camelia. De la carrera 45 a carrera 53 entre calle 0 Sur a calle 9 Sur – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio La Trinidad. De la carrera 57 a carrera 65 entre calle 3 a calle 6 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Montes. De la carrera 39 a carrera 43 entre calle 0 a calle 3 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Primavera Occidental. De la calle 3 a calle 6 entre carrera 35 a carrera 42 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Provivienda Norte. De la carrera 55 a carrera 64 entre calle 7 Sur a calle 19 Sur – Desde la 1:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Eusebio. De la calle 15 Sur a calle 23 Sur entre carrera 48 a carrera 53 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio San Gabriel. De la carrera 59 a carrera 61 entre calle 3 a calle 5 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Tejar. De la calle 25 Sur a calle 37 Sur entre carrera 51 a carrera 54 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Barrio Tibaná. De la carrera 35 a carrera 40 entre calle 2 a calle 7 – Desde la 1:00 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio San Patricio. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 105 a calle 107 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Bárbara Central. De la calle 121 a calle 123 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 1 a calle 3. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector Bojacá. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.